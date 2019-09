Mont Sainte Anne – Die österreichischen Mountainbikerinnen haben bei den Weltmeisterschaften in Mont Saint Anne (Kanada) drei Medaillen in Nachwuchsklassen geholt. Nach Silber durch die Tirolerinnen Mona Mitterwallner und Laura Stigger in den Cross-Country-Bewerben der Juniorinnen sowie der U23-Klasse sicherte sich die Saalbacherin Valentina Höll am Sonntag den Titel im Downhill.

Die 17-Jährige setzte sich auf der technisch sehr anspruchsvollen Strecke in 5:01,033 Minuten vor der Norwegerin Mille Johnset (+12,928 Sek.) und Anna Newkirk (USA/21,230) durch. (APA; 1.9.2019)