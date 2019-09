Sebastian Kurz findet Christiane Hörbiger gut, Peter Pilz weniger gut. Foto: APA

Wien –Peter Pilz braucht nur wenige Augenblicke, bis er von der Moderatorin eine Mahnung zur Mäßigung kassiert. "Er ist ein Feigling", sagt der Jetzt-Spitzenkandidat und meint damit Sebastian Kurz, der wenige Minuten zuvor noch selbst im Studio gestanden ist. Ebendort hat der Ex-Kanzler zugegeben, dass er Zweier-Diskussionen mit Pilz absichtlich ausweicht, weil er dessen Art nicht aushalte: "Ich kann diese Skandalisierungen nicht mehr hören. Peter Pilz hat das immer so gemacht, das erspare ich mir."

Nicht gemieden hat Kurz die Konfrontation mit den diversen Wählerinnen und Wähler, die der Sender "Puls4" als Fragesteller für seine "Wahlarena" am Sonntag Abend eingeladen hatte. Anstrengend war die von Corinna Milborn und Manuela Raidl geleitete Debatte für den ÖVP-Kandidaten wohl vor allem wegen der beträchtlichen Länge. Argumentativ geriet Kurz jedoch kaum in die Enge.

Dies lag daran, dass die zu den einzelnen Themen nominierten Bürger zum Teil recht unpräzise fragten. So konnte Kurz bei der Mindestsicherung etwa weitgehend widerspruchslos die Verbesserungen für Alleinerzieherinnen ausbreiten, ohne die massiven Kürzungen der Kinderzuschläge argumentieren zu müssen.

Im Clinch mit Kopftuchträgerin

Für einen der stärkeren Momente sorgte eine junge Frau mit Kopftuch. Warum verbaue Kurz mit einem Kopftuchverbot, dass laut ÖVP-Plänen unter anderem auch für Lehrerinnen gelten soll, einer voll integrierten Bürgerin wie ihr die Zukunftschancen, wollte die 18-Jährige in perfektem Deutsch wissen. In einem Land wie Österreich mit einem derart offenen Bildungssystem und großzügigen Leistungen werde niemandem etwas verbaut, hielt Kurz entgegen und konterte mit einem Plädoyer für die Verbannung religiöser Symbole aus öffentlichen Ämtern.



Kurz wurde auch mit jenem Familienvater konfrontiert, der im niederösterreichischen Weikendorf ein Haus kaufen will, aber vom Bürgermeister bekämpft wird. Der frühere Kanzler sagte dem Mann, dass er selbstverständlich als legal lebender Mensch mit österreichischer Staatsbürgerschaft hierzulande ein Haus kaufen könne: "Er wird sein Haus kaufen können." Die Menschen in Weikendorf seien auch keine Rassisten, aber es gehe um das generelle Problem der zu großen Migration, die teils nicht mehr bewältigbar sei, stellte Kurz den Konflikt in einem größeren Zusammenhang.

An jenem Unterstützungsvideo von Christiane Hörbiger, in dem diese den von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner eingebrachten Misstrauensantrag gegen die erste Übergangsregierung unter Kurz als "vollkommen verblödet" bezeichnet, fand Kurz nichts auszusetzen. "Ich habe mich über die prominente Unterstützung gefreut", sagte Kurz.

Sebastian Kurz

Christiane Hörbiger habe nicht Rendi-Wagner als "vollkommen verblödet" bezeichnet, sondern den Misstrauensantrag. Er habe bei seiner Tour durch Österreich sogar noch viel deftigere Worte im Zusammenhang mit der Abwahl der Regierung gehört, so Kurz. Manche werden den Misstrauensantrag richtig gefunden haben, viele aber nicht, "es muss möglich sein, seine Meinung zu sagen". Was ihn gestört habe, seien die Attacken auf Hörbiger nach dem Video, verwies Kurz darauf, dass die Schauspielerin auch schon SPÖ-Politiker unterstützt habe. (jo, APA, 2.9.2019)