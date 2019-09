In dieser Galerie: 8 Bilder CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED CD Projekt RED Foto: CD Projekt RED

CD Projekt RED hat neues Gameplay zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Das ganze Material der vergangenen E3 und Gamescom wurde zwar nicht enthüllt, dafür aber die wichtigsten Momenten aus der rund dreiviertelstündigen Demo. Fast 15 Minuten umfasst das Video, in dem primär auf die Kernaspekte des Spiels eingegangen wird: Das umfassende Charaktersystem und die dahingehenden Unterschiede und in was für einer Welt sich das Game abspielt.

Cyberpunk 2077

Fokus auf Egoperspektive

Wie der polnische Hersteller weiter verraten hat, wird sich Cyberpunk 2077 vorrangig in der Egoperspektive abspielen. Auch die Cutscenes sollen so abgehandelt werden – nur bei der Nutzung des Autos oder Motorrads und bei vereinzelten Gameplay-Elementen soll auf die Third-Person-Perspektive gewechselt werden. Diese Entscheidung stieß bei manchen Spielern auf Unverständnis, da das Game Usern umfassende Designmöglichkeiten des Charakters erlaubt.

GameSpot

Hype rund um Spiel entbrannt

Cyberpunk 2077 erscheint am 16. April 2020 für PC, Stadia, Playstation 4 und Xbox One. Das Game wird von den Witcher-Machern entwickelt und ist wohl eines der meisterwarteten Spiele des nächsten Jahres – nicht zuletzt aufgrund eines Auftrittes von Keanu Reeves bei der E3. Rund 450 Mitarbeiter sind an dem Projekt involviert. Cyberpunk 2077 soll ein ambitioniertes Singleplayer-Rollenspiel mit Shooter-Elementen werden. (red, 2.9.2019)