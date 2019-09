Foto: APA/JAKOB GRUBER

Ein 14-Jähriger ist am Sonntag bei einem Unfall mit seinem E-Bike in Telfs (Bezirk Innsbruck Land) schwer verletzt worden. Der Jugendliche stieß in einem Kreuzungsbereich mit dem Auto eines 42-Jährigen zusammen. Der 14-Jährige kam dabei zu Sturz, berichtete die Polizei. Nach der Erstversorgung wurde er mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

Für E-Bikes sind in Österreich eine Maximalantriebsleistung von 600 Watt und eine Bauartgeschwindigkeit von 25 Km/h vorgeschrieben. Sie sind verkehrsrechtlich normalen Fahrrädern gleich gestellt und es gilt die 0,8 Promille Grenze. Klingel, Scheinwerfer, Rücklicht, Rückstrahler und Reflektoren an Speichen und Pedalen sind verpflichtend. Ein Helm ist zwar nicht vorgeschrieben, kann aber bei Unfällen lebensgefährliche Verletzungen verhindern. Ab 12 Jahren darf man mit dem E-Bike alleine unterwegs sein, darunter nur in Begleitung von Erwachsenen. (APA, 2.9.2019)