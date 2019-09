Wegen der schlechten Wetterbedingungen steuert das deutsche Rettungsschiff mit 104 Migranten an Bord den Hafen an

Rom – Das deutsche Rettungsschiff "Eleonore" mit 104 Migranten an Bord steuert trotz eines Landeverbots der italienischen Regierung den sizilianischen Haften Pozzallo an. Dieser Beschluss sei wegen eines schweren Gewittersturms ergriffen worden, teilte die NGO "Lifeline", Betreiberin des Schiffes mit.

"Auf Deck sind alle derzeit schutzlos, auf dem viel zu kleinen Schiff. Der Kapitän Claus-Peter Reisch hat den Notstand an Bord ausgerufen. Eleonore muss ohne Erlaubnis in den Hafen Pozzallo", so die Hilfsorganisation auf Twitter. Vor einer Woche hatte die "Eleonore" die Migranten gerettet, während ihr Boot am Sinken gewesen sei, berichtete "Lifeline". Die "Eleonore" ist ein Sportboot, das als Motorjacht unter deutscher Flagge fährt. Italien hatte für die "Eleonore" vergangene Woche ein Landeverbot erteilt.

Weiteres Schiff wartet

Auf die Landung warten inzwischen noch 31 Migranten an Bord des italienischen Rettungsschiffes "Mare Jonio" vor der Insel Lampedusa. Drei kranke Migranten durften am Sonntagabend das Schiff verlassen und konnten auf Lampedusa landen. Auch 13 Migranten an Bord des Schiffes "Alan Kurdi" hoffen auf eine baldige Landung in Italien.

Indes sind Dutzende Tunesier an Bord eines Holzbootes auf Lampedusa eingetroffen. Sie konnten die Kontrollen der Küstenwache umgehen und landeten direkt auf der Insel. Die genaue Zahl der eingetroffenen Migranten war vorerst noch nicht bekannt, berichteten italienische Medien.

Die Mare Jonio wartet vor der Insel Lampedusa mti 31 Migranten an Bord. Foto: Reuters

Noch-Innenminister Matteo Salvini, Chef der rechten Lega, beklagte die zunehmende Zahl von NGO-Schiffen im Mittelmeer. Zehn Rettungsschiffe seien in diesen Stunden im Mittelmeer unterwegs, beklagte Salvini in einem Interview mit dem Radiosender "Radio 24" am Montag. Er beklagte eine Abwendung von seiner Einwanderungspolitik der "geschlossenen Häfen", sollte eine neue Regierung aus der bisher regierenden Fünf Sterne-Bewegung und den oppositionellen Sozialdemokraten (PD) zustande kommen.

Griechenland bringt Flüchtlinge aufs Festland

In Griechenland sind Ende vergangener Woche so viele Flüchtlinge angekommen wie schon seit drei Jahren nicht mehr. Allein auf der Insel Lesbos sind am Donnerstag 16 Flüchtlingsboote mit rund 650 Menschen angelandet. Das Flüchtlingslager ist, wie andere im Osten der Ägäis, inzwischen überfüllt.

Migranten warten in Mytilene auf Lesbos auf die Überfahrt aufs Festland. Foto: Reuters/ALKIS KONSTANTINIDIS

Die griechische Regierung hat deshalb am Montag damit begonnen, hunderte Asylsuchende aufs Festland zu bringen. In der Früh startete auf der Insel Lesbos eine Fähre mit 640 Personen, sie sollen nördlich der Hafenstadt Thessaloniki untergebracht werden.

Hunderte weitere Migranten sollen am Nachmittag mit einer anderen Fähre folgen, wie die Regierung mitteilte. Insgesamt sollten nach Berichten des Staatsfernsehens allein am Montag 1.500 Migranten die Inseln verlassen, überwiegend Minderjährige, Frauen und Familien sowie kranke Menschen.

25.000 Migranten auf griechischen Inseln

In den vergangenen Tagen hatten Hunderte Migranten aus der Türkei nach Griechenland übergesetzt. Auf den Inseln der Ostägäis sind zurzeit knapp 25.000 Menschen untergebracht. Die Lager auf den Inseln Lesbos, Chios, Samos, Leros und Kos haben aber nur eine Aufnahmekapazität für 6.338 Menschen. Als im März 2016 das Abkommen EU-Türkei zur Rückführung der Migranten in Kraft trat, lebten in den Lagern der Ägäisinsel nur etwa 5.800 Menschen.

Die EU hatte 2016 mit der Türkei vereinbart, dass alle Migranten, die aus der Türkei zu den Inseln übersetzen und kein Asyl in Griechenland bekommen, in die Türkei zurückgeschickt werden können, sollten sie kein Asyl in Griechenland bekommen. Die Asylanträge werden wegen Personalmangels aber nur schleppend bearbeitet. Die konservative Regierung in Athen hat wiederholt erklärt, das Verfahren beschleunigen zu wollen. (APA, 2.9.2019)