Mit von der Partie: Thomas Goiginger. Foto: APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Wien – Peter Zulj steht der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in den EM-Qualifikationsspielen am Freitag in Salzburg gegen Lettland und am darauffolgenden Montag in Warschau gegen Polen nicht zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler erlitt am Sonntag beim 1:0-Sieg seines Clubs Anderlecht gegen Standard Lüttich einen Nasenbeinbruch.

Für den Ex-Sturm-Graz-Profi wurde Thomas Goiginger vom LASK nachnominiert. (APA, 2.9.2019)