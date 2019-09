Batman (Christian Bale) erwacht, um Gotham City und natürlich die schöne Rachel Dawes (Katie Holmes) zu retten: "Batman Begins" um 20.15 Uhr auf ATV.

Foto: AP / Warner Bros. Pictures

16.45 TALK

Xenius: Avocado Superfood oder Umweltkiller? Die exotische Frucht, die mittlerweile in jedem Supermarkt zu finden ist, avancierte in vielerlei Hinsicht zu einem wahren Superfood. Doch was, wenn ein Blick hinter die Supermarktregale und auf die Avocado-Plantagen in Mittelamerika geworfen wird? Die Xenius-Moderatoren Dörthe Eickelberg und Pierre Girard werden in Andalusien kurzerhand zu Erntehelfern und erfahren alles über wassersparenden und ökologisch verträglichen Anbau. Bis 17.10, Arte

20.15 UMWELT

Themenmontag: Kosmetik Der große Kosmetiktest: Halten Deo, Creme und Co das, was uns in der Werbung versprochen wird? Macht Make-up tatsächlich schön oder nur krank? Und was sind Etiketten und Gütesiegel überhaupt noch wert? Luxustube versus Billigprodukt – Wahrheit gegen Werbung. Bis 22.30, ORF 3

20.15 COMICVERFILMUNG

Batman Begins (USA, GB 2005, Christopher Nolan) Die berühmteste Fledermaus der Geschichte aka Oscar-Gewinner Christian Bale in der Rolle des Bruce Wayne: Als kleiner Bub wird Bruce Zeuge der Ermordung seiner Eltern und lebt fortan mit seinem Butler Alfred zusammen. In Asien erlernt er später die Kampfkunst mit ein wenig Hilfe von Henri Ducard (Liam Neeson). Doch als er erfährt, dass seine Heimatstadt Gotham City in Gefahr ist, wird es Zeit für seine Rückkehr ... und für das Auftreten eines wahren Helden. Bis 22.55, ATV

Original-Trailer zu "Batman Begins". Movieclips Classic Trailers

21.05 MAGAZIN

Sommergespräche Sebastian Kurz in Tobias Pötzelsbergers letztem Live-Gespräch mit dem Chef einer Parlamentspartei diesen Sommer aus dem Studio 2 in Wien-Liesing. Danach analysiert Petra Stuiber (DER STANDARD) in der ZiB 2 das Sommergespräch mit dem ÖVP-Chef. Bis 22.00, ORF 2

22.30 TALK

Sommer(nach)gespräche Der sommerliche Polit-Talk nach den ORF-Sommergesprächen: Experten analysieren und diskutieren über das Interview von Tobias Pötzelsberger mit Sebastian Kurz. Bis 23.20, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Leuchtendes Wahrzeichen Anlässlich des 40. Geburtstages des Prix Ars Electronica erinnert das Medienkunstfestival in seiner Jubiläumsausstellung Ars in the City an die Höhepunkte der vergangenen Jahrzehnte. Bis 0.00, ORF 2

22.55 COMICVERFILMUNG

Daredevil (USA 2003, Mark Steven Johnson) Seit Matt Murdock (Ben Affleck) als Kind mit radioaktivem Giftmüll in Berührung gekommen ist, ist er blind. Doch das schärfte all seine anderen Sinne. Nach der Ermordung seines Vaters auf offener Straße nimmt er Rache. Mithilfe von Elektra (Jennifer Garner) streift er nachts als Daredevil durch die Straßen von New York. Die Zusammenarbeit der zwei scheint jedoch zu kippen, als der Gangsterboss Kingpin ins Spiel kommt. Bis 0.55, ATV

Original-Trailer zu "Daredevil". Fox Home Entertainment AU - Access All Areas