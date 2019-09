In dieser Galerie: 5 Bilder Gunfire Games Gunfire Games Gunfire Games Gunfire Games Gunfire Games

Überraschungshit Remnant: From the Ashes führt aktuell die Steam-Charts an. Das Survival-Action-Spiel in der Third-Person-Perspektive stammt von den Darksiders 3-Entwicklern Gunfire Games. " Als einer der Letzten der Menschheit wirst du alleine oder in einem Team mit bis zu zwei anderen Spielern tödliche Feinde und epische Bosse konfrontieren, und Fuß zu fassen, um dich dem Wiederaufbau zu widmen und Verlorenes zurückzuerlangen", ist in der Steam-Beschreibung zu dem Game nachzulesen.

Jede Session bietet neues Erlebnis

Die Entwickler versprechen für ihr Spiel dynamisch generierte Welten, die sich mit jeder Session verändern sollen und neue Karten, Gegnerkämpfe, Quests und Ereignisse mit sich bringen. Immer wieder bekommt man es mit besonders taffen Gegnern und epischen Bossen zu tun, die wiederum Erfahrung, wertvolle Beute und Verbesserungsmaterialien fallenlassen, wenn man sie besiegt. Bei den Kämpfen gibt es kein Universalrezept – der Spieler muss oftmals etliche Wege ausprobieren, um aus einer Auseinandersetzung erfolgreich hervorzugehen.

Spieler feiern Game auf Steam

Remnant: From the Ashes weist auf Steam eine sehr positive Bewertung auf. 80 Prozent der mehr als 7.500 Reviews sind positiv. In den Bewertungen sparen Spieler nicht mit Lob: "Das ist eines der besten Spiele des Jahres". Dem Urteil schließen sich auch etliche weitere User an. "Das ist sicherlich das Game des Jahres und eines der besten Spiele, das ich in den vergangenen Jahren gespielt habe", merkt ein weiterer Nutzer an. Spieler loben die Mischung aus Shooter-RPG und Dark-Souls-Schwierigkeitsgrad. Besonders das Kampfsystem wird von Nutzern herausgestrichen.

Kritik an mangelndem Endgame und Crashes

In den negativen Bewertungen ärgern sich Spieler über Bugs und Crashes, die teilweise Speicherstände zerstören sollen. Manche User kritisieren auch, dass sich das Game etwas "leblos" spielt und die Kämpfe trotz des hohen Schwierigkeitsgrades und der daraus entstehenden Länge langweilig sein sollen. Zudem soll Remnant: From the Ashes nach rund 15 bis 20 Stunden repetitiv werden und kein wirkliches Endgame aufweisen. "Das Game macht Spaß und sehr ausgereift, den Preis aber aktuell nicht wert", kritisiert ein Nutzer etwa.

Game selbst auch auf älteren Rechnern mit 60 FPS

Remant: From the Ashes kostet aktuell 39,99 Euro und ist für PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Das Spiel ist ab 16 Jahren freigegeben und bringt eine deutschsprachige Übersetzung und Online-Koop mit sich. Hinsichtlich der Optimierung soll der Entwickler sehr gute Arbeit geleistet haben, 60 FPS sollen selbst auf einem älteren System kein großes Problem darstellen. Gunfire Games empfiehlt eine GTX 970 mitsamt einem i5-4590 und acht Gigabyte RAM. (red, 2.9.2019)