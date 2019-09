Einer der Beiträge. Foto: screenshot/via fpö fails

In der Facebook-Gruppe "Freiheitliches Forum" finden sich seit zwei Jahren zahlreiche antisemitische Beiträge, die bisher nicht entfernt wurden. Sie richten sich, wie die Recherche-Plattform "FPÖ Fails" dokumentiert, gegen den im vergangen Jahr verstorbenen Zeitzeugen Rudolf Gelbard, der den Holocaust hat. So wird etwa der Holocaust geleugnet, aber auch Wortmeldungen verfasst wie: "....am schlimmsten und am falschsten (sic!) sind die juden...."

Foto: screenshot/facebook

Antisemitische Artikel

Diese finden sich in der Kommentarspalte eines Beitrags des rechtsextremen "Zaronews", einer Internetplattform, auf der immer wieder antisemitische Artikel erscheinen. Etwa erschien ein Beitrag mit dem Titel "Gerard Menuhin (Jude): ‚Der Holocaust ist die größte Lüge‘". Zaronews wurde auch mehrfach auf der offiziellen Facebook-Seite des ehemaligen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache (FPÖ) verlinkt.

In der Gruppe finden sich zahlreiche FPÖ-Politiker, darunter ein Landtagsabgeordneter und zahlreiche Politiker aus Ortsgruppen. Ein Nationalrat der Partei hat die Gruppe verlassen, nachdem "FPÖ Fails" über sie berichtete und seine Mitgliedschaft offenlegte. Auch Politiker der AfD und Identitäre finden sich im "Freiheitlichen Forum". Zuvor hatte sie Namen wie "Freiheitliche Widerstandsbewegung", aber auch "Wir wollen Norbert Hofer als BP & HC Strache als Kanzler". Insgesamt zählt sie 6.100 Personen. (red, 2.9.2019)