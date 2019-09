Bei den jüngsten Wahlen in Sachsen und Brandenburg konnte die AfD stark zulegen. Wie es dazu kam und was es bedeutet

Deutschland: Bei den Wahlen in den Bundesländern Sachsen und Brandenburg konnte die weit rechts gerichtete Partei AfD stark zulegen. Ein Ergebnis, das viele Beobachter kommen sahen. Wie es nun weitergeht, was das für die deutsche Politik bedeutet und wie es zu diesem Rechtsruck in Ostdeutschland kommen konnte, erklärt Manuel Escher, Außenpolitikredakteur beim STANDARD. Den Podcast können Sie hier anhören. (red, 2.9.2019)



Die weit rechts gerichtete Partei AfD kann besonders im Osten Deutschlands Wähler mobilisieren. Foto: APA/AFP/DPA/HENDRIK SCHMIDT