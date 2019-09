Moderator Thomas Mohr, Außenminister Alexander Schallenberg und ProSiebenSat1Puls4-Chef Markus Breitenecker (v.l.n.r.) im Studio von Puls 24. Foto: Chris Glanzl

Wien – Um 18.45 am Sonntag war es so weit: ProSiebenSat1Puls4 startete seinen Nachrichtenkanal Puls 24 offiziell im Free-TV. Zu sehen waren unter anderem Bundespräsident Alexander Van der Bellen beim symbolischen Druck auf einen Buzzer, Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein in einer Videobotschaft, Außenminister Alexander Schallenberg in einem ersten News-Talk und zwei Ausgaben von "Wahlarena live" mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz und Peter Pilz von der Liste Jetzt.

Puls 24 erreichte damit bezogen auf den ganzen Tag bei der Werbezielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 0,5 Prozent. Bei der Gruppe 12+ lag der Tagesmarktanteil bei 0,3 Prozent.

Im Vergleich dazu hatte Oe24TV nach STANDARD-Infos laut Teletest am Sonntag einen Tagesmarktanteil von 0,1 Prozent beim Gesamtpublikum. (red, 2.9.2019)