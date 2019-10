Marko und Benny, zwei Wiener mit sogenanntem „Migrationshintergrund“, sind vollständig integriert. So sehr, dass sie kaum noch als fremd wahrgenommen werden – wären da nicht Bennys schwarze Haare. Als am Rudolfsgrund, in einem ethnisch durchmischten Vorstadtviertel, Protagonisten für eine TV-Dokuserie gesucht werden, geben sie sich als kleinkriminelle Migranten aus, die es faustdick hinter den Ohren haben … Eine politisch unkorrekte Komödie über moderne Klischees, falsche Identitäten und "echte" Ausländer.

Regie: Arman T. Riahi