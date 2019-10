Befreiungsschläge gegen traditionelle Weiblichkeitsbilder; Alltagsbeobachtungen, rigider Formwille und – die pure Freude am bewegten Bild, Licht und Ton. SHE DID IT HER WAY: eine Auswahl von experimentellen Arbeiten österreichischer Filmemacherinnen, die über Generationen hinweg Kinogeschichte geschrieben haben und weiter schreiben.

Regie: Maria Lassnig, VALIE EXPORT, Ashley Hans Scheirl, Ursula Pürrer, Linda Christanell, Katrina Daschner, Sabine Marte, Carola Dertnig, Kurdwin Ayub, Karin Berger