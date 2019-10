Robert Schabus’ Dokumentarfilm und Publikumserfolg zeigt gleichermaßen ungeschönt wie unaufgeregt, wie es in der österreichischen Landwirtschaft zugeht. So vielfältig die Bauern, vom Biobauern bis zum konventionellen Agraringenieur, so einhellig der Tenor: So wird es nicht weitergehen. Es läuft etwas falsch. Das Mantra der Industrie – schneller, billiger, mehr – wird zunehmend fragwürdig.

Regie: Robert Schabus