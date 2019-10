Telefonieren, Geldverschicken, Surfen – dafür kommen die Menschen in einen Wiener Callshop: Heimweh und Liebe, Sorge und Hoffnung, Zweifel und Ungewissheit – all das wird in den Telefonkabinen besprochen, wo Herkunft und Zugehörigkeit voller Widersprüche sind. Verbindunghalten oder Abschiednehmen? Nina Kusturica („Little Alien“) erzählt in ihrem Film vom Leben in der Fremde und von der Sehnsucht, Distanzen zu überwinden.

Regie: Nina Kusturica