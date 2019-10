„Der große Realist Michael Haneke bereitet in HAPPY END eine finstere Familiengeschichte in bewährter Formenstrenge auf. Aber diesmal etwas anders: mit neuer, irritierender Heiterkeit.“ PROFIL

Anne Laurent (Isabelle Huppert) hat die Führung ihres Familienklans in Calais, eine Immobiliendynastie, übernommen – und muss sich mit jeder Menge Probleme herumschlagen. Längst haben die Härten der Existenz die geschiedene Frau kalt und bitter werden lassen. Ihr Sohn Pierre ist ein feiger Schwächling, ihr Vater (Jean-Louis Trintignant) träumt nach dem Tod seiner Frau von Selbstmord, kann sich aber in seinem Rollstuhl nicht mehr bewegen. Und die 13-jährige Enkelin Eve legt psychopathische Züge an den Tag. Vielleicht kann sie ihrem Opa bei seinem Dilemma helfen? – „Rundherum die Welt und wir mittendrin, blind.“

Regie: Michael Haneke