Können Sie sich die Quizkrone schnappen? Foto: Jeff J Mitchell/REUTERS

Wer sich zu den besten Quizzerinnen und Quizzern Österreichs zählen will, muss sich in allen Bereichen gut auskennen. Ob Kulinarik, Literatur oder Vogelkunde, blinde Wissensflecken können fatal sein. Besonders bei Quizevents. Von 18. bis 20. Oktober finden die Österreichischen Quizmeisterschaften in Innsbruck statt. Wie hätten Sie bei den letzten Quizmeisterschaften abgeschnitten? Um das rauszufinden, finden Sie im Quiz zehn knifflige Fragen der letztjährigen Staatsmeisterschaften.

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (Stefan Pletzer, ÖQV, 3.9.2019)