Ein Boot nahe der Insel Santa Cruz vor der kalifornischen Küste hat am Montag Feuer gefangen. In dem etwa 22 Meter langen Boot befinden sich 39 Personen. Das teilte die Küstenwache von Los Angeles auf Twitter mit. Auch die Feuerwehr von Ventura County hat Fotos von den Löscharbeiten auf Twitter geteilt.

Der Presse- und Informationsoffizier von Ventura County rechnet mit zahlreichen Todesopfern. "Es ist ein großes Boot, und wir wissen, dass wir zahlreiche Tote haben. Ich habe keine genaue Zahl", sagte Bill Nash zu CNN.

Die Küstenwache habe mehrere Rettungsboote losgeschickt. Die fünf Besatzungsmitglieder – eines davon leicht verletzt – konnten bereits in Sicherheit gebracht werden, da sie sich in der Hauptkabine befanden. Vier Die 34 Passagiere befinden sich allerdings unter Deck, was eine Evakuierung erschweren würde. Ein Mitarbeiter der Küstenwache sagte CNN, dass das Boot noch nicht betreten werden könne, da das Feuer immer wieder aufflammen würde.

Das in Flammen stehende Boot wird vor allem für Tauchausflüge benützt, trägt den Namen Conception und ist laut der Website Truth Aquatics am Samstag zu einer dreitägigen Fahrt aufgebrochen. Das Boot hätte heute um 17.00 zurückkehren sollen.



(red, 2.9.2019)