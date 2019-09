Von jungen Tüpfelhyänen bis zu Baby-Berggorillas – alle müssen sie lernen, und die Zuschauer begleiten sie dabei: "Fabelhafte Tierbabys", 20.15 Uhr, ORF 2.

Foto: ORF

15.45 REPORTAGE

Auf den Dächern der Stadt Wie oft erhascht man einen Blick auf das Leben auf den Dächern der Wolkenkratzer des Big Apple? Von den Taubenzüchtern in Brooklyn über die Wassertanks der Ostküsten-Metropole bis hin zu den als Leinwand für künstlerische Experimente genutzten Dachlandschaften in Little Italy. Bis 16.40, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Fabelhafte Tierbabys Der neue BBC-Dreiteiler startet mit Im Kreis der Familie und begleitet dabei sechs Jungtiere auf vier Kontinenten durch ihr erstes Lebensjahr. Leben will gelernt sein. Sich in der Hierarchie richtig einfügen und in der Wildnis überleben? Ein paar Nachhilfestunden bei Mama dürften sich als hilfreich erweisen. Bis 21.05, ORF 2

20.15 NATIONALRATSWAHL

Mein Wahlometer Welche Partei vertritt Ihre Interessen, und wo stehen Sie damit im politischen Spektrum? Diese Orientierungshilfe soll Ihnen aufzeigen, welche Partei sich wofür starkmacht. Die Spitzenkandidaten der Parteien haben hier die Möglichkeit, zunächst Standpunkte einzunehmen und sie anschließend im Gespräch mit Lisa Gadenstätter zu bestätigen, zu ergänzen oder ihnen zu widersprechen. Bis 21.10, ORF 1

21.05 GESPRÄCH

Wahl 19: Der große Wahl-Report Politisch geht es weiter im Text: Eine Tour quer durch Österreich, um folgende Fragen zu beantworten: Mit welchen Botschaften und Strategien werben die Parteien? Was wird von den Spitzenkandidateen erwartet? Im Anschluss folgen Analysen zum Real-Life-Wahlkampf und dem im Netz, sowie zu Live-Interviews im Studio mit Wahlforscher Christoph Hofinger und Digitalexpertin Ingrid Brodnig – live bei Susanne Schnabl. Bis 22.40, ORF 2

22.05 SPIELFILM

Hereafter – Das Leben danach (Hereafter, USA/GB 2010, Clint Eastwood) Drei Menschen werden auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Tod konfrontiert – schließlich ist es das, was sie miteinander verbindet. Die Journalistin Marie (Cécile de France), die während eines Tsunamis fast ums Leben gekommen wäre, Marcus, der seinen Zwillingsbruder nach einem Autounfall verloren hat, und George (Matt Damon), das Medium, das Kontakt mit Verstorbenen aufnehmen kann und sich nichts sehnlicher wünscht als ein normales, friedliches Leben. Bis 0.05, Servus TV

Trailer zu "Hereafter – Das Leben danch". vipmagazin

23.15 ZEICHENTRICKSERIENMARATHON

Die Simpsons Sechs Folgen der coolsten Zeichentrickfamilie in Gelb. Heute auf dem Programm: eine problematische Reise zum Superbowl in Miami mit gefälschten Karten, ein Homer-Double als Fernsehkommissar, das seinen "guten Ruf" gefährdet, ein Valentinstagsdebakel, das Springfields Ehemänner in eine verzwickte Lage bringt, ein Albtraum auf vier Rädern namens Super-Van, Halluzinationen bei Vater und Tochter und eine wütende Horde Trucker. Bis 1.55, ProSieben