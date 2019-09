Bevor alternative Browser wie Firefox oder der heutige Marktführer Chrome groß wurden, dominierte Microsofts Internet Explorer. Foto: APA/dpa/Büttner

Was haben der Netscape Navigator, Internet Explorer und Chrome gemeinsam? Sie alle haben einmal den Browser-Markt dominiert. Letzterer führt die Charts der Internet-Software nach wie vor an. Eine animierte Grafik zeigt nun, wie sich die Marktanteile in den vergangenen 23 Jahren verändert haben.

Zeitraffer

Auf Reddit und Twitter wird die Animation derzeit oft geteilt. Ein User kommentiert, dass man daran vor allem sehr schön den "Aufstieg und Fall des Internet Explorers" erkennen könne. Die Animation erinnert an die Zeit, als Microsofts Browser mit den Markt mit einem enormen Anteil von 95 Prozent dominierte, bis die alternativen Browser aufholten. Mittlerweile führt Googles Chrome mit großem Abstand.

Die Grafik verdeutlicht aber vor allem, wie schnell ein Marktführer wieder verdrängt werden kann. Das Auftauchen von Browsern wie Firefox, Safari und Chrome ließ die Anteile von Microsofts Software in wenigen Jahren dahinschmelzen. Aktuell scheint es, als wäre Googles Chrome uneinholbar. Die Animation zeigt, dass sich das auch rasch wieder ändern könnte. (red, 2.9.2019)