Der Schmerz hat auch eine sehr wichtige Schutzfunktion. Er warnt vor den körperlichen Grenzen. Foto: APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Er konnte über heiße Kohlen gehen und sich scharfe Messer durch die Arme jagen, ohne Schmerzen zu verspüren und trotzdem wurde er nur 14 Jahre alt. Das außergewöhnliche Leben und der tragische Tod eines pakistanischen Straßenkünstlers verhalfen Wissenschaftlern zu einer Entdeckung, die die Behandlung von Schmerzen revolutionieren wird.

Im Jahr 2006 ununtersuchten Forscher von der Cambridge University den "Jungen ohne Schmerzen" und sechs Menschen in seiner näheren Verwandschaft. Sie fanden heraus, dass niemand von den Untersuchten zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben Schmerzen verspürt hatte. Alle untersuchten Familienmitglieder hatten zahlreiche Prellungen und Schnitte oder Knochenbrüche. Zwei fehlten die Zungenspitzen, nachdem sie sich in der Kindheit selbst gebissen hatten. Medizinischen Untersuchungen ergaben, dass der Bursche und seine Verwandten normal auf Berührung, Temperatur und Druck reagierten und keine Anzeichen einer Nervenkrankheit aufwiesen. Eine Erklärung für die seltene Erkrankung wurde gefunden, als ein Team von Wissenschaftlern umfangreiche Gentests durchführte, die zeigten, dass sie alle eine ungewöhnliche Mutation in einem einzigen Gen trugen.

Gen-Edition

Diese Entdeckung wurde nun mit der sogenannten CRISPR/Cas9-Methode kombiniert. Hinter dem komplizierten Namen verbirgt sich ein Verfahren, das es Genetikern ermöglicht DNA-Bausteine im Erbgut zu verändern. Mit dieser Methode wurde nun die seltene DNA-Mutation des pakistanischen Jungen vom kalifornischen Startup Navega Therapeutics an Mäusen nachgeahmt.

Mit der CRISPR-Methode wurde ein Schlüsselmoleküle im Rückenmark von Mäusen vorübergehend blockiert. In Zukunft könnte diese Methode auch bei Menschen zum Einsatz kommen. Starke Schmerzmittel, die Krebspatienten oder Menschen nach Operationen einnehmen müssen, führen oft in die Anhängigkeit oder haben drastische Nebenwirkungen. Die Einnahme dieser gefährlichen Opioide könnte obsolet werden.

Gefahren

Auch wenn die Vorstellung eines schmerzfreien Lebens verlockend kling, birgt die weitere Forschung auch Gefahren. Der Schmerz hat auch eine sehr wichtige Schutzfunktion. Das zeigt der tragische Tod des pakistanischen Burschen: Er starb kurz vor seinem 14. Geburtstag an Verletzungen, die er erlitten hatte, als er beim Spielen mit Freunden vom Dach sprang. Er konnte die Gefahr seines Sprunges nicht einschätzen und war sich seiner starken Verletzungen nicht bewusst. (os, 3.9.2019)