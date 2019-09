Viel Neues in der Liga. Foto: APA/Scheriau

In der am Montag um Mitternacht zu Ende gehenden Transferzeit der Fußball-Bundesliga war wieder einmal Red Bull Salzburg der Hauptdarsteller. Zwar sorgte Sturm Graz mit der leihweisen Verpflichtung des bulgarischen Teamspielers Kiril Despodow zumindest vorläufig für das Highlight des Abschlusstages, in den Wochen davor gehörten die Schlagzeilen aber zumeist dem Serienmeister.

Die wesentlichen Transfers dieses Sommers standen bereits vor dem letzten Übertrittstag fest. Zum Abschluss wurde neben Sturm vorerst nur der WAC tätig – die Wolfsberger sicherten sich leihweise die Dienste des bei Bochum unter Vertrag stehenden Innenverteidigers Dominik Baumgartner. (APA, 2.9.2019)

Übersicht Transfers Bundesliga (Transferschluss Montag 2.9. 24 Uhr)

Red Bull Salzburg:

Zugänge:

Maximilian Wöber (FC Sevilla/ESP)

Rasmus Kristensen (DEN, Ajax Amsterdam)

Hwang Hee-chan (KOR, zurück vom HSV)

Sekou Koita (MLI, zurück WAC)

Majeed Ashimeru (GHA, zurück St. Gallen),

Masaya Okugawa (JPN, zurück Holstein Kiel),

Carlos Coronel (BRA, zurück Philadelphia Union),

Mohamed Camara (MLI, zurück Hartberg),

Benjamin Sesko (SLO, Domzale),

Maurits Kjaergaard (DEN, Lyngby),

Luis Phelipe (BRA, Red Bull Brasil),

Bryan Okoh (SUI, Lausanne-Sport)

Abgänge:

Trainer Marco Rose (Mönchengladbach)

Munas Dabbur (ISR, FC Sevilla)

Xaver Schlager (VfL Wolfsburg)

Hannes Wolf (RB Leipzig)

Stefan Lainer (Mönchengladbach)

Diadie Samassekou (MLI, TSG Hoffenheim)

Fredrik Gulbrandsen (NOR, Istanbul Basaksehir)

Christoph Leitgeb (Sturm Graz)

Ousmane Diakite (MLI, leihweise SCR Altach)

Alexander Schmidt

Anderson Niangbo (beide leihweise WAC)

Igor (BRA, SPAL Ferrara)

Asger Sörensen (DEN, 1. FC Nürnberg)

Matias Honsak (SV Darmstadt)

David Atanga (GHA, Holstein Kiel)

Darko Todorovic (BIH, leihweise Holstein Kiel)

Youba Diarra (MLI, leihweise St. Pauli)

Mahamadou Dembele (FRA, Troyes)

Gideon Mensah (GHA, leihweise Zulte Waregem)

LASK:

Zugänge:

Marvin Potzmann (Rapid),

Rene Renner (Mattersburg)

Marko Raguz (Juniors OÖ)

Valentino Müller (Altach)

Thomas Sabitzer (Kapfenberger SV)

David Schnegg (FC Liefering)

Daniel Jelisic (GER, Bayern München II)

Jan Boller (GER, Bayer Leverkusen)

Abgänge:

Trainer Oliver Glasner (VfL Wolfsburg),

Joao Victor (BRA, Wolfsburg),

Maximilian Ullmann (Rapid),

Florian Jamnig (Altach),

Felix Luckeneder (leihweise Hartberg),

Dogan Erdogan (TUR, Trabzonspor),

Reuben Acquah (GHA, SV Ried),

Bruno (BRA, Olympiakos Piräus),

Daniel Jelisic (GER, Juniors OÖ)

Wolfsberger AC:

Zugänge:

Shon Weissman (ISR, Maccabi Haifa)

Dominik Baumgartner (leihweise Bochum/GER)

Anderson Niangbo (CIV)

Alexander Schmidt (beide leihweise Salzburg)

Manuel Kuttin (Admira)

Stefan Peric (Wacker Innsbruck)

Abgänge:

Trainer Christian Ilzer (Austria),

Sekou Koita (MLI, zurück Salzburg),

Kevin Friesenbichler (zurück Austria, dann Osnabrück/GER),

Bernd Gschweidl (Altach),

Sasa Jovanovic (SRB),

Gerald Nutz (GAK),

Ash Kigbu (ENG)

Austria Wien:

Zugänge:

Stephan Zwierschitz (Admira),

Caner Cavlan (NED, FC Emmen),

Maudo Jarjue (GBS, FK Sabail),

Johannes Handl (Wacker Innsbruck),

Erik Palmer-Brown (USA/leihweise von Manchester City),

Benedikt Pichler (Austria Klagenfurt),

Tarkan Serbest (zurück Kasimpasa)

Abgänge:

Trainer Robert Ibertsberger,

Mohammed Kadiri (GHA, Dynamo Kiew),

Igor (BRA, zurück Salzburg),

Uros Matic (SRB, zurück FC Kopenhagen),

Cristian Cuevas (CHI, zurück Huachipato),

Kevin Friesenbichler (VfL Osnabrück),

Thomas Salamon (SV Horn)

Sturm Graz:

Zugänge:

Bekim Balaj (ALB, Achmat Grosny/RUS)

Thorsten Röcher (leihweise FC Ingolstadt),

Emanuel Sakic (Atromitos Athen),

Christoph Leitgeb (Salzburg),

Dante Amadou (MLI,Yeelen Olympique/MAL, direkt verliehen an Hartberg)

Abgänge:

Dario Maresic (Stade de Reims/FRA),

Lukas Grozurek (leihweise Karlsruher SC),

Emeka Eze (leihweise NGA, Adanaspor/TUR),

Sandi Lovric (FC Lugano),

Markus Lackner (leihweise Admira),

Filipe Ferreira (POR, Tondela),

Gideon Mensah (GHA, zurück Salzburg, dann leihweise Zulte Waregem),

Arnel Jakupovic (zurück Empoli, nun leihweise NK Domzale/SLO),

Fabian Ehmann (Aris Saloniki),

Oliver Filip (BW Linz),

Lukas Fadinger (leihweise SV Lafnitz),

Raphael Obermair (GER/Carl Zeiss Jena),

SKN St. Pölten:

Zugänge:

Roope Riski (FIN, zurück Kissamikos),

Ahmet Muhamedbegovic (zurück Amstetten)

Abgänge:

Taxiarchis Fountas (GRE, Rapid),

Roko Mislov (CRO, Miedz Legnica),

Patrick Puchegger (leihweise Amstetten)

Rapid Wien:

Zugänge:

Thorsten Schick (Young Boys Bern),

Taxiarchis Fountas (GRE, St. Pölten),

Maximilian Ullmann (LASK),

Koya Kitagawa (JPN, Shimizu S-Pulse/JPN),

Filip Stojkovic (MNE, Roter Stern Belgrad)

Abgänge:

Boli Bolingoli (BEL, Celtic Glasgow),

Mert Müldür (Sassuolo),

Marvin Potzmann (LASK),

Deni Alar (leihweise Lewski Sofia),

Andrija Pavlovic (SRB, leihweise APOEL Nikosia),

Andrei Ivan (ROU, zurück Krasnodar),

Ivan Mocinic (CRO),

Alex Sobczyk (Spartak Trnava),

Manuel Thurnwald (SCR Altach),

Patrick Obermüller (leihweise Hartberg),

Albin Gashi (FAC),

SV Mattersburg:

Zugänge:

Victor Olatunji (NIG, Zeleziarne Podbrezova),

Fabian Miesenböck (Spartak Trnava),

Raphael Behounek (zurück SV Horn)

Abgänge:

Rene Renner (LASK),

Cesar Ortiz (ESP, Toledo),

Philipp Prosenik (FAC),

Michael Perlak (SC Wiener Neustadt),

Jefte Betancor (ESP, SV Ried),

Fran Sanchez (ESP),

Mario Grgic

SCR Altach:

Zugänge:

Ousmane Diakite (MLI, leihweise Salzburg),

Manuel Thurnwald (Rapid),

Bernd Gschweidl (WAC),

Frantz Pangop (CAM, Minnesota United),

Florian Jamnig (LASK),

Matthias Maak (Wacker Innsbruck),

Matthias Puschl (Kapfenberger SV),

Daniel Nussbaumer (VfB Stuttgart II),

Philipp Schmiedl (Juniors OÖ),

Johannes Tartarotti (zurück Wr. Neustadt),

Aljaz Casar (SLO, ND Mura)

Abgänge:

Stefan Nutz (SV Ried),

Andreas Lienhart (Hartberg),

Benedikt Zech (Pogon Stettin/POL),

Adrian Grbic (Clermont Foot/FRA),

Valentino Müller (LASK),

Felix Luckeneder (zurück LASK, dann Hartberg),

Simon Piesinger (Randers FC/DEN),

Andreas Lukse (1. FC Nürnberg),

Volkan Akyildiz (Belediyespor),

Joshua Gatt (USA),

Kristijan Dobras (Melbourne Victory)

Admira:

Zugänge:

Trainer Klaus Schmidt

Erwin Hoffer (KFCO Beerschot Wilrijk),

Markus Lackner (leihweise Sturm Graz),

Boris Cmiljanic (MNE, leihweise Slovan Bratislava),

Muhammed-Cham Saracevic (VfL Wolfsburg II),

Fabian Menig (GER, Preußen Münster),

Roman Kerschbaum (Wacker Innsbruck),

Christoph Haas (SV Horn)

Kolja Pusch (GER, Heidenheim)

Abgänge:

Trainer Reiner Geyer

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart),

Stephan Zwierschitz (Austria),

Marin Jakolis (CRO, Hajduk Split),

Patrick Schmidt (Barnsley),

Manuel Kuttin (WAC),

Pyry Soiri (FIN, Esbjerg),

Lukas Malicsek (leihweise Horn),

Marco Hausjell (Horn)

TSV Hartberg:

Zugänge:

Andreas Lienhart (Altach),

Stefan Rakowitz (Wacker Innsbruck),

Tomas Ostrak (CZE, leihweise 1. FC Köln),

Jodel Dossou (MLI, FC Vaduz/LIE),

Bakary Nimaga (BEN, Hatayspor/TUR),

Christian Klem (Wacker Innsbruck),

Felix Luckeneder (leihweise LASK),

Patrick Obermüller (leihweise Rapid),

Lukas Gabbichler (Weiz),

Dante Amadou (leihweise Sturm)

Abgänge:

Florian Flecker (Union Berlin),

Florian Sittsam (SV Horn),

Michael Blauensteiner (zurück Austria, dann Suduva/LTU),

Reuben Acquah (GHA, zurück LASK, dann Ried),

Mohamed Camara (MLI, zurück Salzburg),

Meris Skenderovic (GER, zurück Hoffenheim),

Fabian Schubert (BW Linz),

Christian Ilic (Motherwell/SCO),

Sebastian Mann (Heiligenkreuz)

WSG Wattens:

Zugänge:

Zlatko Dedic (SLO),

Florian Rieder,

Florian Buchacher (alle Wacker Innsbruck),

Julian Gölles,

Stefan Hager (beide SC Wr. Neustadt),

Lukas Grgic (SV Ried)

Abgänge:

Andreas Dober (Siegendorf),

Oliver Filip (zurück Sturm),

Alhassane Soumah (GUI, zurück Juventus Turin),

David Stoppacher (Dunarea Calarasi/ROU),

Sinan Kurt (GER)