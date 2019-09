In dieser Galerie: 3 Bilder Am Montagabend war ÖVP-Chef Sebastian Kurz bei Tobias Pötzelsberger im ORF-"Sommergespräch" zu Gast. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER Offiziell veranschlagt hat Sebastian Kurz' Partei laut "Falter" 6,3 Millionen Euro. Aber aus umfangreichen internen Dokumenten gehe hervor, dass der Wahlkampf neun Millionen Euro kosten werde. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER Er habe gesetzeskonform gehandelt – man könne das Gesetz kritisieren, aber nicht ihn, sagte Kurz im ORF-"Sommergespräch". Foto: APA / Herbert Neubauer

Im ORF-"Sommergespräch", das auch nasskaltes Herbstwetter konterkarierte, wurde am Montagabend prompt ÖVP-Chef und Ex-Kanzler Sebastian Kurz höchstpersönlich von Moderator Tobias Pötzelsberger zu den jüngsten Vorhalten einer doppelten türkisen Buchhaltung rund um Wahlkampfkosten befragt. Kurz’ Replik: Es würden teilweise "unwahre Behauptungen" in dem Artikel vom "Falter" erhoben und auch darauf hingewiesen, dass das Vorgehen durchaus rechtskonform sei.

Als "falschen Vorwurf" führte Kurz etwa an, dass von der ÖVP "Kugelschreiber nicht eingerechnet" würden – das sei "schlicht und einfach falsch". Für heute, Dienstag, stellte er daher einige Klarstellungen zu den Kostenaufstellungen der ÖVP in Aussicht.

"Das Gesetz" weise zudem darauf hin, dass es laufende Kosten für Parteien gäbe – und eben spezielle Wahlkampfkosten, die derzeit nicht sieben Millionen überschreiten dürften. Dazu zückte Kurz ein Foto von Ex-Kanzler Christian Kern (SPÖ) bei einer roten Wahlkampfveranstaltung. Solche Kosten würden auch nicht einberechnet, wenn die Veranstalter nicht eine Partei, sondern ein parteinaher Verein sei, hielt der ÖVP-Chef fest.

Sein Fazit: Nur seine Partei und die Neos wollten im Zuge der jüngsten Reform rund um die Parteienfinanzierung, die SPÖ, FPÖ und Jetzt beschlossen hatten, dem Rechnungshof "wesentlich mehr Rechte" einräumen.

Diese Aussage sei falsch, twitterte Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger sofort – und setzte den Hashtag "#heuchelei" darunter.

An die Kostengrenze von sieben Millionen Euro zwischen Stich-und Wahltag werde sich die seine Partei halten, gelobte Kurz im ORF einmal mehr. Auch dass Milliardärin und Kunstsammlerin Heidi Goess-Horten der ÖVP 2018 und 2019 mehr als 900.000 Euro an Spenden gestückelt, also in Tranchen unter 50.000 Euro, zukommen ließ, sodass sie nicht sofort an den Rechnungshof gemeldet werden mussten, verteidigte der Ex-Kanzler als gesetzeskonform. "Das Gesetz ist wie es ist", sagte Kurz. Der einzige Vorwurf, den man seiner Partei machen könne wäre, dass sie es nicht übererfüllt – das wäre "wie wenn ich jemandem vorwerfe, warum er in der 50er-Zone nicht 30 kmh fährt".

Ob es für Großspender Gegenleistungen gab, wollte Pötzelsberger wissen. Das wäre "Korruption, dafür geht man ins Gefängnis", erklärte Kurz. Dass Verwandte von ÖVP-Spendern mit Posten bedacht wurden wie etwa die Tochter von Porr-Aktionär Klaus Ortner, die in den Aufsichtsrat der Staatsholding berufen wurde, wischte Kurz vom Tisch. Es gäbe hunderte Spender und er habe hunderte Personalentscheidungen getroffen – und nur zwei davon hätten eben Verwandte von Spendern betroffen.

Rot-Grün-Pink als Gefahr

Generell meinte Kurz: "Diese ständige Skandalisierung regt mich mittlerweile ein bisschen auf." Für den Tag nach der Wahl hielt sich der Ex-Kanzler, der am 29. September mehr als 31,5 Prozent der Stimmen bekommen will, "alle Koalitionsvarianten offen". Als "Gefahr" bezeichnete Kurz, dass sich eine Mehrheit von Rot-Grün-Pink ergeben könnte – "denn die werde genutzt", gemeint war wohl zur Regierungsbildung.

Angesichts seiner Absage an Herbert Kickl (FPÖ) für ein Ministeramt nach einem möglichen Experten an der Spitze des Innenministeriums befragt, erklärte Kurz: Er habe mit Experten in der Regierung gute Erfahrungen gemacht, wie etwa mit Heinz Faßmann im Bildungsressort. Als Jobdescription für den nächsten Innenminister gab er aus: "Es braucht jemanden mit Expertise, der aber auch moralisch integer ist."

(Nina Weißensteiner, 2.9.2019)