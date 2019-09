Das Unterhaus will Premier Johnson zwingen, die Brexit-Frist bei Ausbleiben eines Deals mit der EU zu verlängern – doch der will dies unter keinen Umständen tun

Boris Johnson "will keine Wahl", könnte sie aber dennoch vorschlagen – und zwar dann, wenn das Unterhaus ihn zwingt, die Brexit-Frist mit der EU zu verlängern. Foto: AP / Alberto Pezzali

London – Im Streit um einen EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen beginnt am Dienstag ein beispielloses Kräftemessen zwischen der Regierung und dem Unterhaus in London. Die Opposition und eine Gruppe von etwa 20 Rebellen aus der konservativen Regierungsfraktion wollen Premierminister Boris Johnson per Gesetz zum Einlenken bei seinem harten Brexit-Kurs zwingen.

Wie aus einem am Montagabend vorgelegten Gesetzentwurf hervorgeht, wollen sie eine Verlängerung der Brexit-Frist um drei Monate erzwingen, sollte bis zum 19. Oktober kein Abkommen mit der EU verabschiedet sein. Dem will Johnson mit aller Macht entgegentreten. Er hatte am Vortag in einer Rede zwar Gerüchte über bereits geplante Neuwahlen zurückgewiesen, dennoch aber implizit genau damit gedroht. In Großbritannien rechnet man damit, dass der Premier einen Urnengang am 14. Oktober in die Wege leiten wird, sollte er bei der geplanten Abstimmung im Unterhaus zur Brexit-Fristverlängerung verpflichtet werden.

Verschiebung "unter keinen Umständen"

Er werde die EU "unter keinen Umständen" um eine Verschiebung des Austritttermins bitten, sagte er konkret am Montagabend in einer kurzfristig anberaumten Ansprache vor seiner Residenz in London, bei der auch das offizielle Wappen des Premiers verwendet wurde. Das singalisiert in der Regel, dass es sich um eine staatstragende, nicht um eine parteipolitische Ansprache handelt. Johnson lavierte dennoch hart am Rand das Wahlkampfes: Großbritannien werde die EU am 31. Oktober verlassen – "ohne wenn und aber". Er wolle keine Neuwahl, auch die Bürgerinnen und Bürger wollten eine solche nicht. Dann aber jene Passage, die als Drohung genau damit gedeutet wird: Versuche, Abstriche bei seinem Versprechen zu machen, die Union zum festgelegten Zeitpunkt zu verlassen, werde er nicht dulden.

Johnson sagte, sollten die Parlamentarier für eine Verschiebung stimmen, würden sie die Position der Briten schwächen und "jegliche weitere Verhandlungen absolut unmöglich machen". Ein ranghoher Regierungsvertreter verdeutlichte später, was Johnson nur in den Raum gestellt hatte. Er sagte, sollten Abgeordnete die Brexit-Pläne durchkreuzen, werde der Premier den formell ersten Schritt in Richtung vorgezogene Wahlen gehen. Dazu werde er dem Parlament einen Antrag zur Ausrufung von Neuwahlen vorlegen. Voraussichtlich am Mittwoch würde dann über diesen Antrag abgestimmt.

Drohkulisse gegen Johnson

Damit Johnsons Antrag durchkäme, müssten zwei Drittel der Abgeordneten im Unterhaus dafür stimmen. Die Regierung verfügt im 650-köpfigen Unterhaus nur über eine Stimme Mehrheit. Allerdings drängt auch die Labour-Opposition seit Monaten auf einen neuen Urnengang. Parteichef Jeremy Corbyn sagte noch am Abend in Anlehnung an Johnsons Worte, er sei bereit für eine neue Wahl und die Britinnen und Briten seien das ebenfalls.

Zunächst aber geht es am Dienstag vermutlich ohnehin um jenes Gesetz mit dem Johnson zur Verlängerung der Brexit-Frist gezwungen werden soll. Medienberichten zufolge sind etwa 20 Abgeordnete aus seiner Konservativen Partei bereit, bei der Abstimmung über den Eilantrag gegen ihn zu rebellieren – was aller Voraussicht nach für eine Mehrheit reichen sollte. Allerdings ist unklar, ob aufseiten der Labour-Rebellen diesmal alle gemeinsam mit Parteichef Corbyn gegen die Johnson-Regierung stimmen würden. Die Eile im Unterhaus hat mit einer anderen Entscheidung Johnsons zu tun. Er beantragte vor einigen Tagen, das gerade aus der Sommerpause kommende Unterhaus bereits am 9. September erneut in fünfwöchtigen Parlamentsurlaub schicken zu wollen. Kritiker werfen ihm vor, damit in der kritischen Phase vor der Brexit-Termin am 31. Oktober eine Mitbestimmung der Legislative unmöglich machen zu wollen.

Bei Widerspruch Parteiausschluss

Mitarbeiter der Premiers hatten, in Widerspruch zu bisher gepflegten demokratischen Traditionen, damit gedroht, jene Abgeordneten aus der Konservativen Partei auszuschließen, die gegen die Vorhaben Johnsons stimmen. Sie sollten dann auch bei neuen Wahlen nicht mehr als Kandidatinnen und Kandidaten der Partei antreten dürfen. Für viele würde dies das Ende ihrer politischen Karriere und damit auch ihres Berufs bedeuten. Dennoch haben schon einige angekündigt, trotzdem gegen das Vorhaben der Regierung votieren zu wollen.

Umfragen zeichnen dennoch ein eher positives Bild für die Regierung Johnson. Dessen Konservative liegen aktuellen Erhebungen nach mit über 30 Prozent der Stimmen auf Platz eins, dahinter folgt Labour mit knapp über und die Liberaldemokraten mit knapp unter 20 Prozent der Stimmen. Die Brexit-Partei von Nigel Farage liegt mit etwa 15 Prozent auf Rang vier. Wie genau sich dieses Ergebnis allerdings im britischen Mehrheitswahlsystem niederschlagen würde, ist nicht ganz klar.

Den Brexit selbst lehnen nach aktuellen Erhebungen knapp über 50 Prozent der Briten ab, dafür sind je nach Umfrage zwischen 40 und 45 Prozent. Beim Referendum im Juni 2016 hatten noch rund 52 Prozent für den Austritt aus der EU votiert. (mesc, APA, Reuters, 2.9.2019)