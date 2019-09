In Sorge um den Wert des Peso, wollen Sparer ihre Einlagen abheben Foto: APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT

In der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires haben sich Menschenschlangen vor den Banken gebildet, weil viele Sparer nach der Einführung von Devisenkontrollen durch die Regierung ihre Einlagen abheben wollen. Die Menschen warteten am Montag noch vor der Bankenöffnung vor den Geldhäusern. Die Regierung hatte zuvor Devisenkäufe begrenzt, um die Landeswährung Peso zu stützen.

Keine Transaktionen über 10.000 Dollar

In einem am Montag veröffentlichten Dekret heißt es, die Zentralbank des Landes werde Bedingungen festlegen, unter denen der Zugang zum Devisenmarkt sowie Auslandsüberweisungen der Zustimmung der Notenbank bedürfen. So benötigen große Exporteure nun eine Erlaubnis der Zentralbank zum Kauf von Fremdwährungen und zur Überweisung von Devisen ins Ausland. Privatpersonen sollen von den Maßnahmen zu Kapitalkontrolle nicht betroffen sein, außer dass Transaktionen einen Wert von 10.000 Dollar nicht überschreiten dürfen.

Argentinien steht seit Wochen verstärkt unter Druck durch einen Kursrutsch des Peso, der seit dem 11. August zum Dollar mehr als 20 Prozent an Wert verloren hat. Damals hatte der wirtschaftsfreundliche Präsident Mauricio Macri eine Vorwahl gegen seinen linksgerichteten Herausforderer Alberto Fernandez verloren. Dieser gilt nun als Favorit für die Präsidentenwahl im Oktober. An den Finanzmärkten gibt es die Sorge, dass der Peso-Verfall dazu führen könnte, dass das Land seine Dollar-Schulden nicht mehr begleichen kann. (APA/Reuters, red 3.9.2019)