28-jähriger Innenverteidiger war zuletzt bei Konyaspor in der Türkei engagiert

Linz – Der LASK hat am Montagabend am letzten Drücker noch den Transfer von Petar Filipovic vermeldet. Der Innenverteidiger wechselte von Konyaspor aus der türkischen ersten Liga zum Europa-League-Starter. Der 28-jährige Deutsche wurde bis Sommer 2022 unter Vertrag genommen, wie die Linzer bekannt gaben. Vor seinem Engagement in der Türkei spielte Filipovic für die Wiener Austria.

"Wir kennen Petar bereits seit seinen Jahren in Ried und bei der Wiener Austria. Er bringt mit seiner Robustheit, seiner Mentalität und Spielintelligenz sehr viele LASK-Tugenden mit. Wir freuen uns, dass er sich uns anschließt und nun Teil des Teams ist", sagte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner zur Neuverpflichtung. (APA; 3.9.2019)