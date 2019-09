Iran könne zudem "in den kommenden Tagen" von weiteren Verpflichtungen aus dem Atomabkommen abrücken

Der iranische Präsident Hassan Rouhani will nicht mit den USA verhandeln. Foto: APA/AFP/ATTA KENARE

Dubai – Der Iran wird keine bilateralen Gespräche mit den Vereinigten Staaten führen. Das sagte der iranische Präsident Hassan Rohani am Dienstag in einer Rede vor dem Parlament in Teheran. Rohani könne sich aber vorstellen, multilaterale Gespräche mit zu führen, sollten die Sanktionen aufgehoben werden.

"Es gab viele Angebote für Gespräche, aber unsere Antwort wird immer nein sein", sagte Rohani in der Parlamentssitzung, die live im staatlichen Radio übertragen wurde. "Wenn die Vereinigten Staaten alle Sanktionen aufhebt, können sie wie bisher an multilateralen Gesprächen zwischen Teheran und den Parteien des Abkommens von 2015 teilnehmen", fügte er hinzu.

Der Iran könne zudem "in den kommenden Tagen" von weiteren Verpflichtungen aus dem Atomabkommen von 2015 abrücken, wenn die Verhandlungen mit den europäischen Vertragspartnern "bis Donnerstag" keine Ergebnisse brächten. (red, Reuters, 3.9.2019)