Drei Arbeiter sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Foto: AP/Michael Probst

An einem Sendeturm am Hohen Meißner in Hessen ist am Dienstag gegen 9.15 Uhr eine Wartungsgondel aus etwa 50 Metern abgestürzt. Dabei seien drei Arbeiter eines Berliner Wartungsunternehmens ums Leben gekommen, berichtete der Hessische Rundfunk.

Zeugen werden von Einsatzkräften betreut

Die Unglücksstelle wurde für Ermittlungen gesperrt. Das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel habe die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei mit. Zeugen des Unglücks – unter ihnen ein Kollege der verunglückten Mitarbeiter – seien vor Ort von Rettungskräften betreut worden.

Der HR zeigte sich vom dem Unglück betroffen. "Mit Bestürzung haben wir die Nachricht vom Tod der drei Arbeiter am Sender #HoherMeißner aufgenommen", twitterte die HR-Pressestelle. "Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen. Unsere Kollegen sind auf dem Weg zum Unglücksort. Sobald wir mehr Infos haben, werden wir sie veröffentlichen."



Der Sendeturm gehört dem Hessischen Rundfunk, die Wartungsarbeiten wurden aber laut HR aber von einer anderen Unternehmen durchgeführt. Die Arbeiter waren seit Freitag dabei, eine neue Antenne aufzubauen, die den neuen Digitalradiostandard DAB+ unterstützt. Die Sendeanlage wurde 1955 in Betrieb genommen und besteht aus mehreren Masten. (red, 3.9.2019)