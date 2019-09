Drei Arbeiter sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. Foto: AP/Michael Probst

An einem Sendeturm am Hohen Meißner in Hessen ist nach Angaben der Polizei eine Wartungsgondel aus etwa 50 Metern abgestürzt. Dabei seien drei Menschen ums Leben gekommen, wie der Hessische Rundfunk (HR) berichtet.

Der Sendeturm gehört dem Hessischen Rundfunk, die Wartungsarbeiten wurden aber laut HR aber von einer anderen Unternehmen durchgeführt. Die Arbeiter waren seit Freitag dabei, eine neue Antenne aufzubauen, die den neuen Digitalradiostandard DAB+ unterstützt. Die Unglücksstelle ist für Ermittlungen gesperrt worden. (red, 3.9.2019)