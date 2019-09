Am 29. September wird in Österreich wieder gewählt. Die Umfragen bescheinigen der ÖVP einen klaren ersten Platz, doch nach der Spendenaffäre bringt nun ein weiterer Bericht die Partei in Bedrängnis: Demnach plant das Team von Sebastian Kurz, erneut die gesetzlich festgelegte Wahlkampfkosten-Obergrenze zu überschreiten. Wie der Fall ans Licht kam und ob er Konsequenzen nach sich ziehen wird, erklärt STANDARD-Innenpolitikredakteur Sebastian Fellner. Den Podcast können Sie hier anhören. (red, 3.9.2019)



ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer stellt die Wahlplakate mit Sebastian Kurz vor. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger