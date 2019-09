Wien – Flugreisen minimieren, mehr Gemüse statt Fleisch essen, dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln den Vorzug geben – im Kampf gegen die Klimakrise ist auch das Umdenken Einzelner gefordert. Es ist höchst an der Zeit: Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) stuft den Klimawandel als eines der bedrohlichsten Probleme unserer Zeit ein.

Was aber können wir tun? Wo setzen wir am besten an? Diesem Thema hat sich die NGO Project Drawdown gewidmet und auf Basis globaler Daten evaluiert, welche Modelle realistisch und lösungsorientiert sind – und womit wir in den kommenden dreißig Jahren am meisten Treibhausgase einsparen können. Von CNN inspiriert, haben wir im folgenden Quiz einige Themenbereiche herausgegriffen.

Klimaschutz-Quiz

Die Auswirkungen der globalen Erderwärmung sind weltweit beobachtbar: Die Eisschmelze in den Polarregionen lässt den Meeresspiegel steigen. Extreme Wetterereignisse haben an Häufigkeit und Stärke zugenommen. Europa verzeichnet vermehrt außergewöhnlich intensive Hitzewellen.

Um die Energiewende zu schaffen, hat die Klimaschutzinitiative Drawdown Wissen und Erfahrungen aus dem angewandten Klimaschutz zusammengetragen, analysiert und aufbereitet. In das entstandene Ranking wurden 80 Maßnahmen zur Einsparung von Treibhausgasemissionen aufgenommen – auch als Erinnerung daran, dass Entscheidungen und Handlungen von Unternehmen und Gemeinschaften, aber auch Individuen die Zukunft der Erde positiv beeinflussen können.

Ranking der Klimaschutzmaßnahmen

Kritik

Die von Project Drawdown vorgeschlagenen Ideen und Maßnahmen werden zum Teil kontrovers aufgenommen: Dazu gehören die Atomenergie (auf Platz 20 der Maßnahmen) und E-Mobilität als Lösungen, statt den Individualverkehr insgesamt zu reduzieren. Im Bereich der Luftfahrt werden effizientere Flugzeuge und Biotreibstoffe erörtert, jedoch nicht, was wohlüberlegte Flüge und vermehrt auch der Verzicht auf Flugreisen an Treibhausgasemissionen einsparen könnten. Vielmehr wird angenommen, dass um das Jahr 2040 weltweit bis zu 50.000 Flugzeuge im Einsatz sein werden (über 20.000 sind es heute).

Auch der Finanzsektor und Kapitalströme sind von Drawdown nicht berücksichtigt worden. Doch gerade im Bereich nachhaltiger Anlagen sieht Greenbiz ein gewaltiges CO2-Einsparpotenzial und die Möglichkeit auch Einzelner, Einfluss zu nehmen – durch Investitionen in Bereiche, die Wert auf soziale und ökologische Kriterien legen. (Daniela Yeoh, 14.9.2019)