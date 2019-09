Noch nie wirkte der Mond so lebendig wie in Ian McDonalds "Luna"-Trilogie um den Machtkampf von fünf Familienimperien, die sich den Erdtrabanten untereinander aufgeteilt haben. Allerdings ist es auch gut, dass sie nun endet, denn der Abschlussband lässt erkennen, dass McDonald allmählich die Ideen ausgehen. Schade – aber als Gesamtpaket war "Luna" SF der Spitzenklasse.

Foto: Heyne

Kim Stanley Robinson: "Roter Mond"

La Le Lu, nur der Mann im Mond schaut zu ... Naja, gerechterweise muss man sagen, dass in diesem Roman um Chinas Kolonisierungsprojekt auf dem Mond alle Beteiligten viel am Schauen sind. Und am Reden. Und am Reden und Schauen. KSR hat wieder mal einen Roman abgeliefert, der wirklich alles bietet – nur keine Handlung, die einen über 600 Seiten hinweg wach halten würde.



