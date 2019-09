Land Niederösterreich hat Standort-Vorschläge an ÖFB übermittelt – Varianten werden geprüft

Müssen Julian Baumgartlinger, Valentino Lazaro und David Alaba nach Bruck an der Leitha? Noch ist es ein weiter Weg. FOTO: APA/HANS Punz

St. Pölten – Das Land Niederösterreich hat über die Wirtschaftsagentur ecoplus "Anfang Juli dem ÖFB Standort-Vorschläge für Stadion, Geschäftsstelle und Trainingszentrum" übermittelt, teilte Geschäftsführer Helmut Miernicki am Dienstag mit. Aktuell prüfe der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) diese Varianten für ein Nationalstadion.

Entscheidend für den ÖFB ist laut Miernicki eine gute Verkehrsanbindung auch in die Bundeshauptstadt und zum Flughafen Wien in Schwechat. Erst wenn eine Entscheidung für einen Standort gefallen sei, könnten weitere Detailfragen geklärt werden. "Hier liegt der Ball beim ÖFB", betonte der ecoplus-Geschäftsführer.

Als Standort ins Spiel gebracht hat sich indes Bruck an der Leitha. Das Nationalstadion könnte an der Ostautobahn (A4) errichtet werden, sagte Stadtrat Josef Newertal (SPÖ) am Dienstag. Es habe bereits erste Gespräche mit dem Land gegeben. (APA, 3.9.2019)