ÖVP-Generalsekretär Nehammer sieht "eine Grenze überschritten". Behauptungen in dem Artikel seien falsch

Karl Nehammer stellt eine Klage der ÖVP gegen den "Falter" in Aussicht. Foto: APA / Georg Hochmuth

Wien – Es sei zwar "bedauerlich" und nicht etwas, das die ÖVP "gerne oder regelmäßig" tue. Aber diesmal sehe man sich gezwungen, doch "rechtliche Schritte einleiten zu müssen". Das teile ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer am Dienstag in einer Aussendung mit, deren Ziel die Wiener Stadtzeitung "Falter" ist und deren Hintergrund dessen Berichte über angebliche Unregelmäßigkeiten beim Wahlkampfkostenausweis der ÖVP sind.

"Wir können nicht beurteilen, ob der 'Falter' bewusst falsche Behauptungen aufgestellt hat oder man verfälschten oder gefälschten Unterlagen aufgesessen ist", erklärte Nehammer in der Aussendung.

Jedenfalls: "Der gestern veröffentlichte Bericht über eine angebliche 'geheime Wahlkampfkassa' in der Volkspartei entspricht nicht der Wahrheit und beinhaltet falsche Behauptungen, dass die Volkspartei im laufenden Wahlkampf 'bewusst' die gesetzliche Wahkampfkostenobergrenze überschreite und 'die Öffentlichkeit bewusst über ihre Wahlkampfausgaben täuscht' und dass die Volkspartei die Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze vor dem Rechnungshof 'verbergen' will".

"Keine Korrekturen"

Welche Punkte genau in dem Bericht falsch sind, teilt die ÖVP allerdings in der sehr breit gefassten Aussendung nicht mit. Auf Nachfrage der APA, ob die vom "Falter" genannten Summen zur Wahlkampffinanzierung korrekt sind, wollte man sich in der ÖVP nicht äußern. Dazu könne man nichts sagen, da man die vom "Falter" verwendeten Dokumente nicht kenne, erklärte ein Parteisprecher.

Die ÖVP habe dem "Falter" jedenfalls mitgeteilt, dass sie mit der Darstellung nicht einverstanden sei. Dieser soll laut ÖVP daraufhin aber keine Korrekturen durchgeführt haben. Aus diesem Grund solle nun die Klage erfolgen, so Nehammer.

ÖVP-Chef und Altkanzler Sebastian Kurz hatte am Montagabend im ORF-"Sommergespräch" eine "Reaktion" angekündigt. Die Form, in der diese nun erfolgt ist, deutete er bei dieser Gelegenheit aber noch nicht an. (APA, red, 3.8.2019)