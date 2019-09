Am Dienstag sollen weitere Lehrlinge nach Kabul abgeschoben werden, obwohl Grüne, Neos, SPÖ und jetzt auch ÖVP für ein Verbleib bis Ende der Ausbildung plädieren

154 Afghanen sollen zeitnah weggebracht werden – auch Personen, deren Höchstgerichtsbeschwerden noch laufen. Das berichtete der STANDARD am Sonntag unter Berufung auf eine geleakte Liste. Demnach sollen 145 der Aufgelisteten aus Österreich, fünf aus Ungarn, drei aus Bulgarien, einer aus Slowenien nach Kabul gebracht werden. Foto: APA/dpa/Michael Kappeler

Nachdem der STANDARD am Wochenende über junge afghanische Lehrlinge berichtete, die einer Liste zufolge am Dienstag nach Kabul abgeschoben werden sollten, meldete sich nun auch der oberösterreichische Grünen-Landesrat Rudolf Anschober dringlich zu Wort: Am heutigen Dienstag stehe vier Lehrlingen die Abschiebung nach Afghanistan bevor. Es brauche daher endlich einen klaren Beschluss des Gesetzesgebers für Sicherheit während der Ausbildung.

In einer Aussendung zeigte sich Anschober erleichtert darüber, dass vor zwei Wochen Bewegung in die Causa der von Abschiebung bedrohten 881 Lehrlinge gekommen war. Bereits vor dem Sommer wollten SPÖ, NEOS und JETZT ein derartiges Gesetz im Parlament beschließen – blieben jedoch ohne Zustimmung der Volkspartei erfolglos.

Dann vollzog die ÖVP-Führung Mitte August einen Schwenk bei diesem Thema. War sie zuvor strikt gegen ein Bleiberecht für Asylwerber-Lehrlinge, ist sie nun dafür. Doch trotz "Kurz-Versprechen" über eine pragmatische Lösung während der Ausbildung, komme es neuerlich zu Abschiebungen, so Anschober.

"Besondere Integrationsleistung"

"Heute starte ich dazu einen Offenen Brief an die Nationalratsabgeordneten, damit endlich eine Lösung möglich und ein Beschluss gefasst wird. Bevor noch mehr Leid und Elend produziert wird", appelliert Oberösterreichs Integrationslandesrat.

Anschober fordert eine Änderung im Bleiberecht über eine sofortige Einbeziehung der wirtschaftlichen Interessen in die Interessensabwägung bei der Zuerkennung des Bleiberechts. Zudem will er ermöglichen, dass ein Antrag für eine Rot-Weiß-Rot-Karte auch nach einem negativem Asylverfahren gestellt werden kann. Außerdem soll ein neuer Titel geschaffen werden für "Besondere Integrationsleistung" im "Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz".