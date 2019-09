Leonardo DiCaprio als charmanter Betrüger in der Verfilmung von Frank W. Abagnales Autobiografie: "Catch Me If You Can" um 20.15 Uhr, ORF 1 Foto: ORF

20.00 LEGENDENENDE

Marcel Hirscher: Pressekonferenz live Der Skistar Marcel Hirscher setzt den Spekulationen um seinen Rücktritt in einer Pressekonferenz, die live auf den Sendern Puls 24 (20.00), ORF 2 (20.15) und Servus TV (20.15) übertragen wird, ein Ende. ORF 2, Puls 24, Servus TV

20.15 ACTIONFILM

Catch Me If You Can (USA, Kanada 2002, Steven Spielberg) Verfilmung der Autobiografie von Frank W. Abagnale in den 1960ern: Der Meister der Täuschung Frank (Leonardo DiCaprio) ist mit seinen 21 Jahren höchst erfolgreich – als Arzt, Rechtsanwalt und Kopilot -, was er hauptsächlich der Scheckbetrügerei verdankt. Doch FBI-Agent Hanratty (Tom Hanks) ist ihm schon auf den Fersen. Bis 22.25, ORF 1

21.05 TV-DUELL

Wahl 19: Die Duelle Der erste von drei ORF-Abenden mit insgesamt 15 Zweierkonfrontationen zur Wahl: Werner Kogler (Die Grünen) gegen Beate Meinl-Reisinger (Neos), Karoline Edtstadler (ÖVP) gegen Peter Pilz (Jetzt), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) gegen Kogler, Meinl-Reisinger gegen Pilz und Rendi-Wagner gegen Herbert Kickl (FPÖ). Bis 23.00, ORF 2

22.50 TALK

Pro und Contra zu Marcel Hirschers Rücktritt Elisabeth Görgl, Robert Seeger und Matthias Strolz, früher Skifahrerin, ORF-Moderator und Neos-Chef, reden mit Corinna Milborn, wann man aufhören soll Bis 23.50, Puls 4

23.35 MAGAZIN

Weltjournal: Liechtenstein Die ORF-Korrespondentin Raphaela Stefandl hat das westliche Nachbarland – das kleine Fürstentum Liechtenstein – genauer unter die Lupe genommen. Zu sehen sind Gespräche mit dem Erbprinzen Alois, das Schloss Vaduz, das fürstliche Kunstdepot, weltmarktführende Firmen und mehr. Bis 0.10, ORF 2

0.10 REPORTAGE

Weltjournal+: Mega-YachtenWeltjournal+ gibt Einblick in das Innenleben der schwimmenden Paläste von einigen der reichsten Yachtenbesitzern. Der norwegische Schiffdesigner Espen Oieno spricht zudem über die Wünsche seiner betuchten Kunden, Bis 0.55, ORF 2