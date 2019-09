Mit dem Redmi Note 8 Pro hat Xiaomi erst kürzlich sein erstes Handy mit 64-MP-Kamera vorgestellt. Foto: Xiaomi

Der Kampf um die beste Smartphone-Kamera wird von den Herstellern auch in Zukunft erbittert geführt. Setzte man in den vergangenen Jahren auf immer mehr Kamerasensoren – im Falle des Nokia 9 "Pureview" gleich fünf an der Zahl – so wird nun wieder verstärkt an der Megapixel-Schraube gedreht.

Zuletzt waren schon Fotochips verbaut, die Auflösungen von 48 und 64 MP lieferten. Xiaomi soll laut XDA Developers nun die Latte einmal mehr höher legen. Gleich vier Smartphones mit 108-MP-Kameras sind demnach in Arbeit.

Mi Mix 4 wohl nicht darunter

Die Handys tragen demnach die Modellbezeichnungen "tucana", "draco", "umi" und "cmi". Das Herzstück ihrer Kameras bildet offenbar der Bright HMX-Sensor von Samsung. Es wird als wahrscheinlich angesehen, dass es sich sowohl um Geräte der Mi-, als auch der Redmi-Reihe handelt. Wer nun hofft, dass das wohl bald erscheinende Mi Mix 4 eines davon ist, sollte sich allerdings nicht viele Hoffnungen machen, da es dafür bislang keine Indizien gibt. (red, 03.09.2019)