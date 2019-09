Um mehr über das Innenleben eines solchen Monsters wie "Dorian" herauszufinden, fliegen Piloten der US Air Force im Auftrag der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) regelmäßige Erkundungsflüge in den gewaltigen Wirbelsturm. Einer dieser waghalsigen "Hurricane Hunters" durchquerte am vergangenen Sonntag, also während seiner stärksten Phase, das Auge des Sturms.