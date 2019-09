Die Orangen in Kärnten könnten sich spalten (Symbolbild). Foto: Standard/Matthias Cremer

Das BZÖ Kärnten, das in Kärnten bei der Nationalratswahl am 29. September antritt, steuert offenbar auf eine Parteispaltung zu. Zwei Aussendungen mit der Verkündigung von gegenseitigen Parteiausschlüssen mehrerer Funktionäre sorgten am Dienstag für Verwirrung.

Zuerst ging beim ORF Kärnten ein Schreiben ein, demzufolge Obmann Helmut Nikel, Generalsekretär Karlheinz Klement und Spitzenkandidat Martin Rutter aus der Partei ausgeschlossen worden seien. Die drei haben erst kürzlich ihr Programm für ihre Partei "Allianz der Patrioten" vorgestellt, die in Kärnten bei der Nationalratswahl antritt. Das war offenbar nicht mit dem BZÖ-Vorstand akkordiert – gezeichnet war die Aussendung von Obmann-Stellvertreter Karl Heinz Nadasdy "und 2 weitere Vorstandsmitglieder".

Etwas später folgte eine Mitteilung von Nikel, derzufolge Nadasdy und die zwei Vorstandsmitglieder die wahren Ausgeschlossenen seien. Sein eigener Ausschluss und jener von Klement und Rutter sei "eine Privatmeinung und hat mit offiziellen Beschlüssen des BZÖ-Kärnten nichts zu tun", so Nikel. (APA, red, 3.9.2019)