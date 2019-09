Szene aus einem deutschen Abschiebeflieger. Pro Passagier kommen zwei bis drei Begleiter mit. Foto: APA/dpa/Michael Kappeler

Wien – Laut Plan ist der Abschiebeflieger nach Kabul Dienstagabend um 21.30 Uhr in Wien gestartet. Nach einem Zwischenstopp in Budapest soll er am Mittwoch um acht Uhr früh Ortszeit in der afghanischen Hauptstadt landen.

An Bord, neben der Crew: 50 afghanische Staatsbürger, 120 Bewacher sowie "Beobachter, medizinisches Personal und Dolmetscher, um für eine sichere, würdige und ordnungsgemäße Rückkehr zu sorgen".

Spanische Charterfirma

Das ist einem dem STANDARD vorliegenden Dokument über den von der europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex durchgeführten Flug zu entnehmen. Er soll in einer Boeing 767-35D der spanischen Charterlinie Privilege Style S.A. stattfinden. Die abzuschiebenden Afghanen kommen aus Österreich, Ungarn, Slowenien und Bulgarien.

Dieselben vier EU-Herkunftsländer scheinen auch auf jener langen, vor wenigen Tagen bekanntgewordenen offiziellen Liste auf (Der STANDARD berichtete), die unter Flüchtlingshelfern und Rechtsvertretern seitdem für Hektik sorgt.

Gültige Einreisepapiere

Laut dieser "Notification list 04.09.2019" sollen 154 Personen, darunter Familien mit Kindern und ein alleinstehender Minderjähriger, nach Kabul zurückgebracht werden. Alle Aufgelisteten verfügen demnach über die dafür nötigen gültigen Rückreisepapiere. In welchem Zeitraum der Rücktransport aller dieser Personen bewerkstelligt werden soll, ist unklar.

Mit auf dem für Dienstag angesetzten Flug befinden sich laut dem oberösterreichischen Integrationslandesrat Rudi Anschober (Grüne) auch vier afghanische Lehrlinge, deren Asylverfahren mit einer rechtskräftigen Ablehnung endete.

Anschober: "Inakzeptabel"

"Das ist inakzeptabel", sagte Anschober zum STANDARD. Vor zwei Wochen habe ÖVP-Chef und Exbundeskanzler Sebastian Kurz eine pragmatische Lösung für den Verbleib der österreichweit insgesamt 881 im Asylverfahren befindlichen Lehrlinge angekündigt – dies jedoch erst als Beschluss einer künftigen Bundesregierung unter seiner Beteiligung.

So lange könne nicht zugewartet werden, sagte Anschober. Er kündigte an, den Parlamentsfraktionen zeitnah konkrete Vorschläge für eine "gesetzliche Korrektur" vorlegen zu wollen, "um den Lehrlingen während ihrer Ausbildung Aufenthaltssicherheit zu geben".

Falls sich dafür eine Mehrheit finde, werde er die Fraktionen um ein "möglichst breites" Einbringen eines entsprechenden Antrags am 25. September in Nationalrat ersuchen. Die Regelung könnte bei der Parlamentssitzung am 26. September beschlossen werden.

Drei Bleibelösungen

Für eine "einfache und kurzfristig umzusetzende" Lehrlings-Bleibelösung gibt es laut Anschober drei Möglichkeiten. Entweder man ändere das Bleiberecht, "indem wirtschaftliche Interessen in die Abwägung bei der Zuerkennung einfließen". Denkbar sei auch, den Lehrlingen Anträge im Inland für eine Rot-Weiß-Rot-Karte nach negativem Abschluss ihres Asylverfahrens zu ermöglichen.

Oder aber man schaffe einen neuen Aufenthaltstitel namens "besondere Integrationsleistung" im Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. Anschober: "Jetzt geht es um den politischen Willen. Es hängt alles an der ÖVP. Es geht um die Umsetzung von Versprechungen oder Wortbruch".

Hilfe in Härtefällen

Am Dienstag bemühten sich Unterstützer und Rechtsvertreter unterdessen intensiv, auf Grundlage der geleakten Liste in Härtefällen von Höchstgerichten Ausreisestopps zu erwirken. So etwa für die siebenköpfige Familie M. – vier Erwachsene und drei Kinder, darunter ein eineinhalbjähriges Mädchen – die sich schon im Rückkehrzentrum Schwechat befanden. In diese Containeranlage unweit des Wiener Flughafens müssen ausreisepflichtige, aber -unwillige Ausländer übersiedeln.

Beim Verfassungsgerichtshof (VfgH) hatte Familie M. eine Beschwerde samt Antrag auf Aufschiebung des Rücktransports laufen eingelegt. Auf der Liste war sie dennoch vermerkt. Am Montag schließlich, so der Helfer, sprach der VfgH die aufschiebende Wirkung aus.

Antrag beim EGMR

Gerungen wurde auch um zwei psychisch schwerkranke Männer, die nach Kabul gebracht werden sollten. Einem Mann mit Intelligenzminderung gewährte der Verfassungsgerichtshof in letzter Minute aufschiebende Wirkung, dem zweiten versagte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Interim Measure, die seinen vorübergehenden Verbleib ermöglicht hätte. (Irene Brickner, 4.9.2019)