Gewonnen: Grigor Dimitrov. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/AL BELLO

New York – Roger Federer hat völlig unerwartet sein Viertelfinale bei den den mit 57,238 Mio. Dollar dotierten Tennis-US-Open verloren. Der 38-jährige Schweizer unterlag am Dienstagabend dem Bulgaren Grigor Dimitrow in 3:12 Stunden 6:3,4:6,6:3,4:6,2:6.

Im Verlauf des Spiels klagte Federer über Nackenprobleme und musste vor dem entscheidenden Satz behandelt werden. "Ich hatte gehofft, dass es dadurch etwas lockerer wird. Das war leider nicht der Fall", sagte der Schweizer.



Im Halbfinale trifft Dimitrow am Freitag auf den Russen Daniil Medwedew, der bald die Nummer vier der ATP-Rangliste sein wird. Der 23-jährige Moskauer, der dieses Jahr schon die Turniere in Sofia und Cincinnati gewonnen hat und zuletzt in die Top 5 geklettert ist, rang am Dienstag den Schweizer Stan Wawrinka nach 2:34 Stunden mit 7:6(6),6:3,3:6,6:1 nieder.

Serena Williams hat hingegen ohne Mühe das Halbfinale erreicht. Die 37-jährige US-Amerikanerin gewann deutlich gegen Wang Qiang aus China mit 6:1,6:0. Williams steht damit zum 13. Mal beim letzten Grand-Slam-Turnier der Saison in der Vorschlussrunde. Für Williams war es zudem der 100. Sieg in Flushing Meadows.

Nur ihre Landsfrau Chris Evert hat bei den US Open noch mehr Partien gewonnen (101). Williams, die in New York ihren 24. Grand-Slam-Titel anstrebt, benötigte gerade einmal 44 Minuten für ihren Erfolg. Wang war mit der Aufgabe völlig überfordert. Im Kampf um den Finaleinzug trifft Williams nun am Donnerstag auf die Ukrainerin Elina Switolina.

Die als Nummer 5 gesetzte Switolina bezwang die Britin Johanna Konta (Nr. 16) nach 100 Minuten mit 6:4,6:4. Switolina kürte sich damit zur ersten Ukrainerin überhaupt in der Vorschlussrunde des US-Majors.

Für Oliver Marach und Jürgen Melzer ist hingegen im Viertelfinale Endstation gewesen. Das Österreicher-Duo unterlag der als Nummer 8 gesetzten Paarung Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) nach 1:43 Stunden mit 6:7(4),4:6. Damit sind in Flushing Meadows alle Österreicher ausgeschieden.

Marach/Melzer, die seit der Rasen-Saison zusammenspielen, teilen sich ein Preisgeld von 91.000 US-Dollar (brutto). Für das steirisch-niederösterreichische Duo wäre auch ein Halbfinaleinzug möglich gewesen, zumindest ein dritter Satz. Im zweiten hatten Marach/Melzer schon 4:2 geführt. (APA, 3.9.2019). (APA, 4.9.2019)

Viertelfinale, Herren:

Daniil Medwedew (RUS/5) Stan Wawrinka (SUI/23) 7:6 (8/6) 6:3 3:6 6:1

Grigor Dimitrow (BUL) Roger Federer (SUI/3) 3:6 6:4 3:6 6:4 6:2

Gael Monfils (FRA/13) Matteo Berrettini (ITA/24) -:- -:- -:-

Rafael Nadal (ESP/2) Diego Schwartzman (ARG/20) -:- -:- -:-

Viertelfinale, Damen:

Belinda Bencic (SUI/13) Donna Vekic (CRO/23) -:- -:-

Bianca Andreescu (CAN/15) Elise Mertens (BEL/25) -:- -:-

Jelina Switolina (UKR/5) Johanna Konta (GBR/16) 6:4 6:4

Serena Williams (USA/8) Wang Qiang (CHN/18) 6:1 6:0