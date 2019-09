In dieser Galerie: 2 Bilder Regierungschefin Carrie Lam machte zuletzt zunehmend den Eindruck, die Proteste könnte ihr über den Kopf wachsen. Foto: APA / AFP / Anthony Wallace Der Großteil der Demonstrationen blieb wie immer friedlich. Allerdings kam es auch am Dienstag in Hongkong zu Zusammenstößen. Foto: Reuters / Kai Pfaffenbach

Hongkong – Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam plant offenbar, das umstrittene, bisher nur "gestoppte" Auslieferungsgesetz ganz zurückzuziehen. Wie die Hongkonger Zeitung "South China Morning Post" am Mittwoch online berichtet, will die Peking nahestehende Stadtchefin den Schritt in Kürze verkünden. Am Auslieferungsgesetz hatten sich die anhaltenden Proteste entzündet, die die Stadt seit mehreren Monaten lahmlegen. Das Vorhaben würde erlauben, Hongkonger an die Behörden der Volksrepublik China zu übergeben. Allerdings ist unsicher, ob sich die Kundgebungen durch den Schritt eindämmen lassen. Sie haben mittlerweile eine Reihe anderer Forderungen übernommen, darunter den Rücktritt Lams selbst.

Genau dazu hatte es am Vortag Verwirrung gegeben: Lam musste am Dienstag versichern, nie ihren Rücktritt angeboten zu haben, nachdem die Agentur "Reuters" eine Audioaufnahme veröffentlicht hatte, in der sie genau das zu erwägen scheint. Diese wurde vergangene Woche bei einer Rede vor Unternehmern aufgenommen.

Lam ist darauf mit den Worten zu hören, sie würde gerne zurücktreten und die Verantwortung für die seit Wochen anhaltenden Proteste übernehmen. "Wenn ich eine Wahl hätte, wäre es das Erste zurückzutreten, sich aufrichtig zu entschuldigen. Chinas Regierung, der Lam nahesteht, scheint an dieser Idee keinen Gefallen gefunden zu haben.

Wieder Verletzte

Zuvor war es in der Nacht zu neuen Zusammenstößen zwischen Polizei und Protestierenden gekommen. Bereitschaftspolizei habe den Platz vor der Polizeiwache Mong Kok und die Metrostation Prince Edward von Demonstranten geräumt, berichtete der staatlich finanzierte Sender RTHK am Mittwoch. Unabhängige Medien vervollständigten dieses Bild: Die Polizei soll demnach erneut mit Pfefferspray und Bean-Bag-Schrotmunition gegen die Demonstrantinnen und Demonstranten vorgegangen sein.

Ein Mensch sei mit einer Sauerstoffmaske über dem Gesicht auf einer Liege weggetragen worden. Zumindest eine weitere Person wurde nach Medienberichten verletzt. Beide befinden sich "in einem stabilen Zustand" in Krankenhäusern. Die Polizei äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen, sie habe übermäßige Gewalt angewendet. Bisher hatten die Beamten derartiges stetes zurückgewiesen, dennoch aber in den letzten Wochen immer deutlicher gemacht, dass sie "die volle Härte" der ihr gesetzlich zustehenden Befugnisse ausnutzen werde.

Bilder von Aufmärschen

In Hongkong sind seit Mitte Juni Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die heimische Regierung und einen wachsenden Einfluss Chinas auf die ehemalige britische Kronkolonie zu protestieren. Stein des Anstoßes waren Pläne für ein Gesetz zur Auslieferung beschuldigter Hongkonger an China. Der Gesetzentwurf liegt mittlerweile auf Eis, wurde aber nicht zurückgenommen.

Die chinesische Regierung wird angesichts des anhaltenden Proteste immer ungeduldiger. Mehrfach hat sie andeuten lassen, dass auch ein Einsatz der Armee nicht mehr ausgeschlossen sei. In chinesischen Zeitungen und in den von Staat kontrollierten chinesischen Versionen der Sozialen Medien sind immer wieder Bilder von großen Militäraufmärschen aus dem Umland zu sehen. Beobachter werten dies vorerst als Drohgebärde. Viele halten allerdings für möglich, dass Peking zum groß gefeierten 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik am 1. Oktober bestrebt sein könnte, die Protestbewegung unter allen Umständen niederzuschlagen.

Druck auf Merkel, "kein Kotau"

Die deutsche Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat Kanzlerin Angela Merkel vor ihrem Besuch am Freitag in Peking zu einem harten Kurs gegenüber China im Konflikt mit Hongkong aufgefordert. Bei ihren Treffen mit Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang müsse die CDU-Politikerin klar machen, dass Chinas Druck auf die Politik in der Sonderverwaltungszone Folgen für die wirtschaftliche Kooperationsbereitschaft Deutschlands habe, sagte Baerbock der "Rheinischen Post". Bei Investitionen in kritische Infrastruktur und großindustrielle Projekte müsse das Prinzip der Gegenseitigkeit gewahrt werden. "Was mit chinesischen Investitionen in Europa möglich ist, sollte auch umgekehrt für europäische Investitionen in China gelten."

Auch der Vorsitzende des Petitionsausschusses im Bundestag, Marian Wendt aus Merkels CDU, erklärte, Peking müsse sich zu seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen bekennen, wonach für Hongkong gelte: ein Land, zwei Systeme. "Wenn wir dies nicht einfordern, machen wir nur noch Kotau vor Peking." Er erwarte von Merkel, dass sie bei ihren Gesprächen die Menschenrechte und den Umgang mit Protesten nicht ausklammere. "Gute wirtschaftliche Beziehungen dürfen nicht den Preis von Menschenrechten kosten." (red, Reuters, APA, 4.9.2019)