Wien – Die Pornoraphie-Plattform Pornhub hat eine neue Umweltschutz-Kampagne gestartet und will so einen Beitrag zur Rettung der Weltmeere leisten. Der Erotikdienst hat dafür den "Dirtiest Porn Ever" gedreht, der Film zeigt ein Pärchhen (LeoLulu), das an einem mit Plastik zugemüllten Strand in der Karibik Sex hat. "Wir bei Pornhub sind dreckig, aber das bedeutet nicht, dass unsere Strände auch dreckig sein müssen", sagt dazu Corey Price, Vizepräsident der Porno-Plattform.

Pornhub

Mit jedem Klick auf das Video spendet die Plattform einen Betrag an die Umweltschutzorganisation Ocean Polymers. Entwickelt wurde die Kampagne von der spanischen Kreativagentur Officer & Gentleman, berichtet wuv.de. Im Frühling machte Pornhub auf das Bienensterben aufmerksam, damals synchronisierten Pornodarsteller Bienen, die Pflanzen bestäuben. (red, 4.9.2019)