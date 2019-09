Nach einem schweren Unfall am Kagraner Platz, der sich schon am Dienstag ereignet hatte, besteht keine Lebensgefahr

Das Kind wurde mit der Berufsrettung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgfahr bestand nicht. Foto: APA / Hans Klaus Techt

Wien – Wie die Wiener Polizei am Mittwoch bekanntgegeben hat, ist es bereits tags zuvor in Wien zu einem schweren Verkehrsunfall am Kagraner Platz gekommen. Ein Vierjähriger wurde von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.

Laut der Mittelung hatte das Kind "plötzlich" die Gleise überquert und dabei von der Bim erfasst, die einen Zusammenprall trotz sofortiger Norbremsung nicht mehr vermeiden konnte. Das Kind wurde mit der Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr habe nicht bestanden. (red, 4.9.2019)