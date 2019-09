Abtreibung, Abschiebung, Amoklauf, Vergewaltigung, Drogen, Gewalt: Das Leben an der Liberty High ist wirklich hart. Das Ansehen von "13 Reasons Why" auch

Für die Schülerinnen und Schüler der Liberty High ist das Leben wahrlich kein Honigschlecken. Foto: David Moir/Netflix

Die Netflix-Serie "13 Reasons Why" sorgte mit ihrer ersten Staffel und der Art, wie die Geschichte um den Suizid der Highschool-Schülerin Hannah Baker erzählt wurde, für jede Menge Kritik und Aufsehen. Mittlerweile sind wir bei der dritten Staffel der Serie, die in der deutschen Fassung den fürchterlichen Titel "Tote Mädchen lügen nicht" trägt. Aus dem Teenagerdrama aus dem Jahr 2017 ist mittlerweile eine Krimiserie geworden.

Im Podcast diskutiert das Serienreif-Trio Michaela Kampl, Daniela Rom und Stefanie Weissacher darüber, warum "13 Reasons Why" immer noch problematisch ist, wie viel Drama in so ein Teenie-Leben eigentlich noch reingepfropft werden kann und warum sich keine der drei Podcasterinnen auf die vierte Staffel freut. (red, 4.9.2019)