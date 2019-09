Die neue Version von Firefox ist da. Foto: mozilla

Die neue Version von Mozillas Browser ist da: Mit Firefox 69 werden User künftig von Haus aus vor Tracking-Cookies und Kryptominern geschützt. Die Funktionen sind fortan standardmäßig aktiviert. Das Feature wird seit Juni 2019 bei neuen Nutzern getestet. Aktuell hätten 20 Prozent der Firefox-User den Trackingschutz aktiviert.

Verfolgungsprofile blockieren

Mit dem Trackingschutz will Mozilla sicherstellen, dass etwa Unternehmen keine Profile über User erstellen und die Aktivitäten auf Websites tracken. Wenn in der Leiste oben Links ein Schild-Symbol erscheint, ist der Schutz im Einsatz. Ein Klick darauf erlaubt es, einzusehen, welche Cookies zur Aktivitätenverfolgung konkret blockiert werden.

Kryptominer und Fingerprinting-Skripte

Krypto-Miner greifen auf den Prozessor des Geräts zu und nutzen ihn, um Kryptowährungen für Fremde zu generieren. Das strapaziert etwa die Akkulaufzeit, weswegen Firedox sie in Zukunft auch blockiert. Zudem werden in Zukunft Fingerprinting-Skripte verhindert, die einen Schnappschuss der Konfiguration am PC erstellen, um User dann langfristig auf verschiedenen Webseiten zu verfolgen. Das Update kann ab sofort installiert werden. (red, 4.9.2019)