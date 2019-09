Schon die Jüngsten müssen mit der neuesten Technik ausgestattet sein. In einigen Schulen gibt es Laptopklassen, in denen technische und medienrelevante Kompetenzen gefördert werden. Technische Vorgaben gibt es von den Schulen: zeitgemäße Prozessoren, eine gewisse Bildschirmgröße und Windows als OS.

Was muss ein Notebook für Ihr Kind können? Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/fertnig

Für alle anderen stellt sich die Frage, wie viel man in einen Arbeitslaptop für das Kind investieren sollte. Neben Textverarbeitung und Präsentationsgestaltung wird das Gerät vor allem dazu genutzt, im Internet zu surfen. Ein High-End-Produkt scheint da übertrieben. Schlecht ausgestattete Laptops will man sich aber auch nicht zulegen, sollte der Computer ja – am besten – die gesamte Schullaufbahn überdauern und möglichst lange gut funktionieren.

Was empfehlen Sie?

Mit welchem Laptop für den Schulalltag lässt es sich im Hinblick auf das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten arbeiten? Muss es ein High-End-Gerät von Apple sein, oder reicht ein kleines, handliches Gerät? (rec, 5.9.2019)