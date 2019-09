Für den aktuellen Bericht hat sich der Expertenrat thematische Schwerpunkte gesetzt, die die Agenda der türkis-blauen Regierung widerspiegeln.

Die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Migrationshintergrund hat sich verbessert. Zwischen 2013 und 2018 stieg die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund, das galt für alle Herkunftsgruppen, am stärksten aber bei Menschen aus Afghanistan, Syrien und dem Irak. Das geht aus dem aktuellen Integrationsbericht des Expertenrats für Integration hervor, der im Beisein des ressortzuständigen Außenministers Alexander Schallenberg am Mittwoch präsentiert wurde.

Anträge auf niedrigem Niveau



In diesen Tagen jähren sich die Septembertage 2015, als zahlreiche Flüchtlinge von Ungarn über Österreich in Richtung Deutschland unterwegs waren, zum vierten Mal, wobei viele dieser Menschen ihren Asylantrag damals in Österreich gestellt hätten, sagt Schallenberg. Zwar ist Österreich in puncto Asylanträge gemessen an der Bevölkerungszahl im europäischen Vergleich vom fünften (2017) auf den neunten Platz gerutscht, die Zahl der Anträge (13.746 Anträge) ist auf dem niedrigen Niveau von 2006 (13.349 Anträge). Dennoch meint Schallenberg, was die Integration dieser Menschen betrifft, blieben "die Herausforderungen weiter enorm".

Zwar ist die Erwerbsbeteiligung der Menschen aus Syrien und Afghanistan überproportional stark gestiegen, doch auf einem weit niedrigeren Niveau als beim Rest der Bevölkerung: Personen aus Syrien, Afghanistan und Irak standen 2018 im Schnitt zu 35,7 Prozent im Berufsleben, 2017 waren es noch 27,1 Prozent.

Bei syrischen Staatsbürgern war die Arbeitslosigkeit 2018 mit knapp 51 Prozent besonders hoch, sagt Stephan Marik-Lebeck von der Statistik Austria, auch hier gab es aber einen Rückgang um zehn Prozent im Vergleich zu 2017. Die hohe Zahl an Arbeitslosen und Mindestsicherungsbeziehern in dieser Gruppe erkläre sich auch durch die Tatsache, dass viele dieser Personen soeben erst ihren rechtskräftigen Asylbescheid erhalten haben und somit erst seit kurzem das Recht haben, hier zu arbeiten.

Integration von Frauen

Als problematisch sieht Arbeitsmarktexpertin Gudrun Biffl von der Donau-Uni Krems die geringe Erwerbsintegration von Frauen aus bestimmten Herkunftsgruppen an. Sie liege etwa bei Frauen aus Syrien und Afghanistan nur bei 20 Prozent. Die Politik müsse darauf achten, diese Frauen "gezielt zu fördern", es brauche "Sozialarbeit, gekoppelt mit Arbeitsmarktpolitik", so Biffl.

Insgesamt ist der Anteil an Personen mit Migrationshintergrund in den vergangenen Jahren beträchtlich gestiegen. Im Jahresdurchschnitt 2018 lebten laut Statistik Austria rund 2,02 Millionen Menschen mit ausländischen Wurzeln in Österreich. Das sind um 400.000 bzw. 25 Prozent mehr als fünf Jahre davor. Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund stieg in dieser Periode von 19,4 Prozent auf 23,3 Prozent. GRafik: APA

Für den aktuellen Bericht hat sich der Expertenrat thematische Schwerpunkte gesetzt, die die Agenda der türkis-blauen Regierung widerspiegeln: Jugendliche, Religion und Säkularität, Geschlechterrollen und Heiratsmigration. Letztere könnte womöglich eine Integrationsbarriere sein, meint Expertenratsvorsitzende Katharina Pabel. Die Jus-Professorin der Uni Linz war von der türkis-blauen Regierung ursprünglich als EuGH-Richterin vorgeschlagen worden, nach einem unvorteilhaften Hearing kam die Juristin dann doch nicht zum Zug. (Maria Sterkl, 4.9.2019)