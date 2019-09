Er verstarb am Mittwoch in Frankreich. Lindbergh arbeitete für berühmte Modeschöpfer

Paris – Der deutsche Starfotograf Peter Lindbergh ist tot: Er starb mit 74 Jahren, wie seine Familie am Mittwoch in Frankreich mitteilte. Der Fotograf wurde 1944 im polnischen Lissa als Peter Brodbeck geboren, er wuchs in Duisburg auf, nach seinem Studium an der Werkkunstschule in Krefeld ließ er sich zum Werbefotografen ausbilden. Seinen Durchbruch erlebte Lindbergh dann in den 1970-er Jahren.

Die Familie verkündete Peter Lindberghs Tod auf seinem Instagram-Account.

Der Deutsche ließ sich nicht beeindrucken von der Opulenz und retuschierten Künstlichkeit der Modefotografie der 1980er Jahre. Mit seinen Schwarz-Weiß-Bildern läutete er eine neue Ära ein: Er steckte Supermodels wie Linda Evangelista und Cindy Crawford in übergroße weiße Männerhemden, arbeitete für bekannte Modedesigner wie Jean-Paul Gaultier oder Giorgio Armani und wurde von Magazine wie dem "Stern", der "Vogue" oder dem "New Yorker" beauftragt. Lindbergh hatte Ausstellungen in Kunsthallen und Museen, schwere Bildbände zeugen von seinem Status in der Modewelt. Zuletzt hatte der deutsche Fotograf Schlagerstar Helene Fischer für die deutsche "Vogue" porträtiert. (APA, AFP, red, 4.9.2019)

Peter Lindbergh fotografierte die Stars der Modeszene. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/FRAZER HARR

Das Cover der September-Vogue, das von Meghan gestaltet wurde, zeigt von Fotos von 15 prominenten Aktivistinnen. Die Porträts stammen von Peter Lindbergh. Foto: Photo by Peter Lindbergh / KENSINGTON PALACE / AFP

Lindbergh im Jahr 2017 bei der Präsentation des Pirelli-Kalenders mit Nicole Kidman. Foto: Reuters/Platiau