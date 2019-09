Manchmal wird man von der anderen Person geghostet und weiß einfach nicht, warum. Foto: https://www.istockphoto.com/at/portfolio/zinkevych

Ein jeder hat es schon erlebt, und ein jeder geht anders damit um: dem Gefühl der Leere, wenn man mit einem Menschen keinen Kontakt mehr hat. Man hat es nach der Trennung von der Partnerin oder dem Partner oder wenn das Gegenüber einen ghostet – Jessas, man hat sogar Liebeskummer, obwohl man eine Person nicht einmal gedatet hat, sondern sich nur Nachrichten geschrieben hat!

Es ist das Gefühl der Leere, dass etwas fehlt oder vermisst wird. Es fehlt die Nähe oder die langen Unterhaltungen auf Whatsapp bis spät in die Nacht. Und wenn es – egal ob große Liebe, Pantscherl oder Tinder-Chat – endet, gibt es unterschiedliche Weisen, darüber hinwegzukommen.

Ein sauberer Schnitt?

Manche suhlen sich in Selbstmitleid und hören traurige Musik, während die anderen ihren Kummer im Alkohol ertränken und feiern gehen. Manche denken sich "Jetzt erst recht" und suchen sich als Ablenkung ein neues Date oder jemanden fürs Bett – der typische Rebound. Auf sich selbst besinnen, etwas für sich selbst tun oder einfach wieder Zeit mit Freunden verbringen ist für viele der beste Weg, sich abzulenken und nach vorne zu schauen.

In der Social-Media-Welt ist das Hinwegkommen schwieriger geworden. Viel zu leicht lässt sich nachverfolgen, was die andere Person macht. Da kann es schon vorkommen, dass Verflossene jede Instastory anschauen, obwohl sie kein Interesse an einem bekundet haben. Aber was soll man machen? Schließt man die andere Person komplett aus, löscht die Nummer, die Chatverläufe in Whatsapp – ein sauberer Schnitt also? Oder lässt man ein kleines Fenster offen, damit man doch irgendwie noch Kontakt hat?

Wie kommen Sie über jemanden hinweg?

Sind Sie eher jemand, der viel Zeit dafür braucht, oder eher der Typ, der das schnell abschütteln kann? Welche Tipps würden Sie jemandem in einer solchen Situation geben? (rec, 6.9.2019)